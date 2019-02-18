BİM Aktüel Ürünler 15 Şubat 2019 Kataloğu | BİM Aktüel 22 Şubat kataloğu

Her hafta cuma günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile perakendecilerin beğenisi kazanmaya devam eden BİM Marketler zinciri, bu haftaki kataloğunu da binlerce kişi tarafından merak ediliyor. BİM Aktüel 15 Şubat 2019 indirim fırsatları, standartları bozmayıp cuma günü başlayacak ve 11 Şubat - 15 Şubat gününe kadar devam edecek. Çeşit indirimli ürün fırsatını yüzlerce mağazalarında sunan BİM marketleri 1995'ten beri market sektöründe faaliyet gösteriyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 15 ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI

BİM'in bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler listesi yayınlandı. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlere görselin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BİM 19 ŞUBAT 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER !

- Zanetti 150 gr. Parmesan Peyniri 19,90 TL.

- Dr. Oetker Ristorente 340 gr. Karışık Pizza 9,95 TL.

- Bahçıvan 125 gr. Rende Mozeralla Peyniri 4,95 TL.

- Naturel 500 ml Sızma Zeytin Yağı Cam 14,95 TL.

- Sırma 750 ml Doğal Kaynak Suyu 3,45 TL.

- Spellecrino 750 ml Doğal mineralli Maden Suyu 4,75 TL.

- Yurdum 700 gr. Rendelenmiş Domates 4,95 TL.

- Abdullah Efendi 8 gr. Kahve 1 TL.

- Espresso 80 gr. Vip Kahve 7,95 TL.

- Breaktime 180 gr. Tereyağlı Kurabiye 5,95 TL.

- Gönova 300 gr. Mozeralla tombik 7,95 TL.

- Barilla 500 gr. Tagliatelle 13,95 TL.

- Barilla 250 gr. Tortellini 14,95 TL.

-Barilla 500 gr. Lazanya 13,95 TL.

- Barilla 400 gr. Kalem 1,95 TL.

- Barilla 400 gr. İntegrale Kalem 3,15 TL.

- Barilla 400 gr. Spagetti 1,95 TL.

- Barilla 400 gr. Burgu 1,95 TL.

- Barilla 400 gr. Sos Napoletana 11,45 TL.

- Barilla 190 gr. Sos Pesta Genovese 11,45 TL.

- Barilla 640 gr. Mayonez 3,95 TL.

- Mobilya kategorisinde yer alan, 1. sınıf suntalamdan üretilmiş ve kapaklı kapılar içinde raflı 2’şer bölme mevcut olan Çok Amaçlı Dolap 149,00 TL.

A101 Çok Amaçlı DolapA101 Çok Amaçlı Dolap

- Çay tiryakilerinin tercih ettiği otomatik sıcak su tutma özelliği ve 0,7 litrelik cam demliği ile CONTI Çay Makinesi 99,00 TL.

- Fakir kalitesi ile 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu ve paslanmaz çelikten üretilmiş Rhapsody Blender Set yalnızca 139,00 TL.

Fakir Blender SetFakir Blender Set

- Gizli rezistans ile güvenli ve kolay temizlenebilme özelliği ve çift metal kontrol sistemi ile çift güvenlikli susuz kalma emniyeti sunan Premier Su Isıtıcı Kettle 49,90 TL

Su ısıtıcısı Su ısıtıcısı

- Otomatik kanal güncelleme ve ekranı 9 farklı kareye bölme fonksiyonu ile Hometech Uydu Alıcı Scart 75,00 TL.

- Müzik severlerin tercih ettiği Fm radyo, USB bellek ve Micro Sd kart girişi özelliği ile şarj edilebilir Bluetooth Speaker yalnızca 39,90 TL.

LED IşıldakLED Işıldak

- 39 adet smd led, 120 mAh bataryası ve 2 tip aydınlatma seçeneği ile Işıldak 29,90 TL.

BİM 19 Şubat 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu BİM 19 Şubat 2019 Aktüel Ürünler Kataloğu

- Dijital baskılı çoban dikişli Banyo Mutfak Kaydırmaz Halı 34,50 TL.

- Kappa Kadın Termal Tayt 14,50 TL.

- Kappa Unisex Termal Sweatshirt 27,90 TL.

- Termo tabanlı Erkek Casual Ayakkabı 34,90 TL.

- Polyesterden üretilmiş Desenli Masa Örtüsü 9,95 TL.

- Dinarsu Welsoft Battaniye 29,90 TL.

- Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 17,50 TL.

- Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL.

- Lav Venüs 6’lı Kulplu Çay Bardağı 14,50 TL

- Farklı desenlerde 12’li Muffin Kabı 3,50 TL.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş Hisar Optima 6’lı Çay Kaşığı 12,90 TL.

- Lav 6’lı Dekorlu Çay Bardağı 14,50 TL.

- Cam Toplu Metal Peçetelik 24,90 TL.

BİM Tekstil ÜrünleriBİM Tekstil Ürünleri

- Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 29,90 TL.

- Kurabiyelik 19,90 TL.

- Gondol Kapaklı Mikser Kabı 7,95 TL.

- Chef’s Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 17,90 TL.

- Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL.

- Pasta Tabağı 18,90 TL.

- Farklı renklerde Kapaklı Hamur Leğeni 7,50 TL.

- Ayaklı Pasta Standı 12,90 TL.

- ROOC 3’lü Tırtıklı Meyve Bıçağı 5,95 TL.

*Ayrıca;

- 24 parça Denizaltı, hayvanlar, penguen, prenses temalı Dev Yapboz Seti 12,50 TL.

BİM 22 ŞUBAT 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- LG Trükiye güvencesi ile 2 yıl garantili 8 mp arka 5 mp ön kameralı, 2GB RAM ve 4 çekirdekli işlemcisi ile LG K9 Cep telefonu yalnızca 849 TL.

LG K9 Özellikleri

İşlemci Dört çekirdekli 1.4 GHz

RAM 2 GB

Hafıza 16 GB + MicroSD (32GB)

Ekran 5 inç

Çözünürlük 1280 x 720

Arka kamera 8 Megapiksel

Ön kamera 5 Megapiksel

Batarya 2500 mAh

İşletim sistemi Android 7.1.2

Boyutlar 146.3 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık 152 gram

BİM LG K9

- Kaliteli markalar arasında yer alan çift USB çıkışlı yapısı sayesine 2 ayrı cihazı aynı anda hızlı şarj edebilen Xiaomi MI 20.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti (Powerbank) sadece 129 TL.

MI 20.000 mAh PowerbankMI 20.000 mAh Powerbank

- Dahili mikrofon ve kolay açma kapama çağrı düğmesi ile hp Mikrofonlu Kulak içi Kulaklık 29,90 TL.

- Çubuktan kumandalı deklanşör ce katlanır yapısı ile Trust Selfie Çubuğu 29,90 TL.

- Doğalgazlı, LPG dönüşümüne uygun otomatik çakmaklı, kolay temizlenir siyah cam yapısı ve ücretsiz kurulum imkanı ile KUMTEL Cam Set Üstü Ocak 299 TL.

BİM / KUMTEL Set Üstü OcakBİM / KUMTEL Set Üstü Ocak

- 2 adet filtre, inox panel, led aydınlatma ve salyangoz motor özellikli MASLINE Aspiratör 109 TL.

BİM Aspiratör

- 1900 Watt, 39 litre iç hacim, zaman ayarlı zil uyarısı ve ayarlanabilir termostatlı yapısı ile LUXELL Turbo Fırın 199 TL.

BİM / LUXELL Turbo Fırın BİM / LUXELL Turbo Fırın

- DURACELL 12’li AA Kalem Pil 22,90 TL.

- DURACELL 12’li AAA İnce Pil 22,90 TL.

- Birinci sınıf suntalamden üretilmiş Çekmeceli Ekmeklik 129 TL.

- İki farklı renklerde Dekoratif Boy Aynası 89,90 TL.

- Lav Büyük Kase 9,95 TL.

- Lav 6’lı Derin Kase 9,95 TL.

- Lav 5 Parça Sürahi ve Saklama Seti 19,90 TL.

- Paşabahçe 3’lü Granada Meşrubat Bardağı 6,95 TL.

- Farklı renklerde Kağıt Havluluk 6,50 TL.

- Farklı renklerde Süzgeçli Sebze Kesim Panosu 4,90 TL.

- Oval Salata Kasesi 5,95 TL.

- Dolap İçi Organizer 2,95 TL.

- chef’s Granit Efektli Karnıyarık Tencere 47,90 TL.

- Granit Efektli Tava 24,90 TL.

- Granit Efektli Krep Tava 19,90 TL.

- Dijital Baskılı kaymaz tabanlı 2’li Oval Banyo Paspası 33,90 TL.

- Kanepe Örtüsü 19,90 TL.

- Kadın Erkek Eşofman Altı 19,90 TL.

- Kadın Pantolon Çorap 3,25 TL.

- Penti Kadın Külotlu Çorap 5,95 TL.

Bim Çekmeceli Ekmeklik Bim Çekmeceli Ekmeklik

- Ahşap Bloklar 22,50 TL.

- Lolla’s Düğünde 29,90 TL.

- Pilsan Oyuncak Tren Seti 23,90 TL.

- Oyuncak Projektör ve Video Kamera 18,90 TL.

- Oyuncak Temizlik Seti 11,90 TL.

- Kapı Arkası Askılık 11,50 TL.

- Kağıt Havluluk 6,50 TL.

- Süzgeçli sebze kesim panosu 4,90 TL.

- 2'li saklama kabı 4,95 TL.

- Oval salata kasesi 5,95 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.