Kurban Bayramının resmi tatiller arasında yer alması nedeniyle vatandaşlar marketlerin durumunu merak etmeye başladı. Özellikle bazı marketler bayramın belirli günlerinde çalışanlarına izin veriyor ve çalışmıyorlar. Bu kapsamda vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği zincir marketler arasında yer alan BİM'in durumu merak konusu oldu. Peki BİM Kurban Bayramında açık mı 2021 ? BİM çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte detaylar...

BİM KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI 2021 ? BİM ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR AÇIK?

2021 Kurban Bayramının birinci ve ikinci gününde BİM marketler kapalı olacak. Kısaca 20 Temmuz Salı ve 21 Temmuz Çarşamba günü BİM vatandaşlara hizmet veremeyecek.

BİM bayramın üçüncü günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının son genelgesinde yer alan saatlere göre marketler saat 09.00'da açılacak, akşam saat 21.00'de ise faaliyetlerine son verecek.

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2020 yılında da sürdürmüştür. 2020 yılında yurt içinde üç yeni bölge merkezinin yanı sıra 969 (+30 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2020 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 8.407 (FİLE ile 8.530) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2020 yılında 38 yeni mağaza açarak toplam 537 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2020 yılı sonunda 300 mağaza bulunmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 9.365 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2020 yıl sonu itibariyle 3.449’u ofis, 5.958’i depo ve 51.256’sı mağazalarda olmak üzere konsolide bazda toplam 60.663 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.