Türkiye'nin her ilinde neredeyse her mahallesinde bulunan alışveriş mağazası BİM, personel alım ilanı açtı. 10'dan fazla şubesinde personel alımı yapacağını duyuran BİM ilanda da alım şartlarını ve hangi marketlerde hangi kadrolarda alım yapılacağını bildirdi. Peki BİM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları neler? BİM personel maaşları ne kadar?

BİM PERSONEL ALIMI ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Bim marketler bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde:

Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli

Mağaza Personeli (Engelli)

Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli

Et-Şarküteri Personeli

Meyve-Sebze Personeli

Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli

Kozmetik Personeli

Unlu Mamüller Personeli

Kasa Reyon Personeli

(Engelli) Sakarya Bölge Mağaza Personeli

Satın Alma Asistanı

Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli.

Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli

Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli

Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli

Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli

Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli

Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli

Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli

(Engelli) Nilüfer / Bursa Bölge Mağaza Personeli.

Çay Servis ve Temizlik Elemanı

Personel Elemanı

Muhasebe Elemanı

Müşteri Hizmetleri Personeli

Sarıyer Bölge Taze Gıda Personeli

Sarıyer Bölge Kasa Reyon Personeli

Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli

Silivri Bölge Taze Gıda Personeli

Esenyurt Depo Personeli

Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü

Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli

Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli

Çorlu Bölge Taze Gıda Personeli.

Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli

Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli

Bağcılar Bölge Taze Gıda Personeli

Bağcılar Bölge Kasa Reyon Personeli

Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli

Büyükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli

Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli

Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli

Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli

.Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli

Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli

Başakşehir / Bahçeşehir Taze Gıda Personeli

Başakşehir / Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli

Atakent / Küçükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli

Atakent / Küçükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli

Arnavutköy Bölge Taze Gıda Personeli.

Şoför / Sürücü

Kepez / Antalya Depo Personeli

Büyükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli

Gaziosmanpaşa Bölge Kasa Reyon Personeli

Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli

Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli

Sultangazi Bölge Kasa Reyon Personeli

Sultangazi Bölge Taze Gıda Personeli

Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli

Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli

Muhasebe Personeli

Mağaza Satış Elemanı

Pazarlama Asistanı

Mağaza Personeli.

BİM NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuruda bulunmak için aşağıda bulunan BİM başvuru sitesinin linkine tıklayıp formdaki kutucukları doldurunuz.

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BİM PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, en az lise mezunu, erkek ve bayan genç çalışma arkadaşları için istihdam alanı yaratılmaktadır. Erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih edilmektedir.