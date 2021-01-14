BİM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları neler? BİM personel maaşları
BİM'de yeni yılda da onlarca şubesinde personel alımları başladı. 81 ilde şubesi bulunan BİM'de personel olarak çalışmak isteyen kişiler alımlarda aranacak şartlar ve belirtilen tarih için detaylara ulaşmak istiyor. Peki BİM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları neler? BİM personel maaşları 2021 ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye'nin her ilinde neredeyse her mahallesinde bulunan alışveriş mağazası BİM, personel alım ilanı açtı. 10'dan fazla şubesinde personel alımı yapacağını duyuran BİM ilanda da alım şartlarını ve hangi marketlerde hangi kadrolarda alım yapılacağını bildirdi. Peki BİM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BİM personel alımı şartları neler? BİM personel maaşları ne kadar?
BİM PERSONEL ALIMI ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Bim marketler bünyesine yapılan personel alımlarında kadrolar şu şekilde:
Çengelköy / Üsküdar Bölge Kasap Personeli
Mağaza Personeli (Engelli)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Kasa Reyon Personeli
(Engelli) Sakarya Bölge Mağaza Personeli
Satın Alma Asistanı
Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli.
Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli
Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli
Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli
Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli
Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli
Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli
Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli
(Engelli) Nilüfer / Bursa Bölge Mağaza Personeli.
Çay Servis ve Temizlik Elemanı
Personel Elemanı
Muhasebe Elemanı
Müşteri Hizmetleri Personeli
Sarıyer Bölge Taze Gıda Personeli
Sarıyer Bölge Kasa Reyon Personeli
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli
Esenyurt Depo Personeli
Esenyurt Depo Reachtruck Operatörü
Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli
Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli
Çorlu Bölge Taze Gıda Personeli.
Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli
Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli
Bağcılar Bölge Taze Gıda Personeli
Bağcılar Bölge Kasa Reyon Personeli
Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli
Büyükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli
Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli
Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli
.Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli
Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli
Başakşehir / Bahçeşehir Taze Gıda Personeli
Başakşehir / Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli
Atakent / Küçükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli
Atakent / Küçükçekmece Bölge Taze Gıda Personeli
Arnavutköy Bölge Taze Gıda Personeli.
Şoför / Sürücü
Kepez / Antalya Depo Personeli
Büyükçekmece Bölge Kasa Reyon Personeli
Gaziosmanpaşa Bölge Kasa Reyon Personeli
Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli
Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli
Sultangazi Bölge Kasa Reyon Personeli
Sultangazi Bölge Taze Gıda Personeli
Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli
Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli
Muhasebe Personeli
Mağaza Satış Elemanı
Pazarlama Asistanı
Mağaza Personeli.
BİM NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuruda bulunmak için aşağıda bulunan BİM başvuru sitesinin linkine tıklayıp formdaki kutucukları doldurunuz.
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
BİM PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI
Mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, en az lise mezunu, erkek ve bayan genç çalışma arkadaşları için istihdam alanı yaratılmaktadır. Erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih edilmektedir.