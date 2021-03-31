Ramazan kolisi fiyatları 2021|BİM, ŞOK, A101, Migros, Metro market Ramazan paketi fiyatı ne kadar, kaç lira?31 Mart 2021 Çarşamba Fox TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'taDoya Doya Moda All Star canlı izle 31 Mart Çarşamba | TV8 canlı izle Youtube31 Mart 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de31 Mart 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'deŞOK market Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?AUZEF 2. dönem sınav tarihleri 2021 | AUZEF bahar dönemi sınavları online mi olacak?TFF 1.ligde VAR sistemi var mı? TFF 1.Lig'de VAR sistemi ne zaman uygulanmaya başlanacak?SON DAKİKA! Ziraat Bankası duyurdu: Exim Bank'tan 400 milyon dolar kredi alındı!CTE 202 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var?

BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var?

Mübarek Ramazan ayına girmeye çok az süre kala vatandaşlar tarafından her yıl marketlerde hazırlanan Ramazan kolileri araştırılmaya başlandı. Peki BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var? Detaylar haberimizde...

BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var?

İslam alemi büyük öneme sahip olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. 30 gün boyunca oruçların tutulacağı bu bereketli ay için vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. Hem kendi mutfakları için hem de ihtiyaç sahipleri için marketlerin 2021 yılı için hazırladığı Ramazan kolileri araştırıyor. Peki BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var? İşte ayrıtılar...

BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var?

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2021 FİYATI NE KADAR?

Müslüman alemi için kutsal sayılan Ramazan ayı oruç tutma ayı olarak bilinmektedir. Her Yıl olduğu gibi bu yılda bu mübarek aya sayılı günler kala vatandaşlar tarafından hazırlıklar yapılmaya başladı. Hazırlıkların başlamasıyla vatandaşlar tarafından BIM marketler tarafından hazırlanıp, satışa sunulan Ramazan kolilerinin içerik ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Ancak Bİm market tarafından 2021 yılına ait bir Ramazan kolisi henüz satışa çıkarılmadı. BİM Ramazan paketinin fiyatının belli olmasıyla haberimizde yer alacaktır.

BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var?

BİM RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDE NELER VAR?

Her yıl bilindik zincir marketler tarafından Ramazan ayı için koliler oluşturuluyor. Bu Ramazan kolilerinde ise genel olarak temel gıdalara yer veriliyor. Ancak BİM zincir marketlerin 2021 yılı için Ramazan Kolisi içeriği henüz açıklanmadı. BİM Ramazan kolisi içeriği belli olduğu esnada haberimizde yer verilecektir.

BİM marketlerin geçtiğimiz yıl Ramazan kolisinde şu gıdalara yer verilmişti:

*500 gram İnci Zeytin
*380 gram İlkgün Reçel
*500 gram Sayley Fındık Kreması
*830 gram Yurdum Salça
*2 paket Hürrem Hazır Çorba
*500 gram Berk Filiz Çay
*1 kg Küp Şeker
*2 Adet 500 gram makarna
*1 kg Efsane Un
*750 gram Tuz
*1 litre Ayçiçek Yağı
*1 kg Fasulye
*2 kg Un

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT