İslam alemi büyük öneme sahip olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. 30 gün boyunca oruçların tutulacağı bu bereketli ay için vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. Hem kendi mutfakları için hem de ihtiyaç sahipleri için marketlerin 2021 yılı için hazırladığı Ramazan kolileri araştırıyor. Peki BİM Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar? BİM Ramazan kolisi içinde neler var? İşte ayrıtılar...

BİM RAMAZAN KOLİSİ 2021 FİYATI NE KADAR?

Müslüman alemi için kutsal sayılan Ramazan ayı oruç tutma ayı olarak bilinmektedir. Her Yıl olduğu gibi bu yılda bu mübarek aya sayılı günler kala vatandaşlar tarafından hazırlıklar yapılmaya başladı. Hazırlıkların başlamasıyla vatandaşlar tarafından BIM marketler tarafından hazırlanıp, satışa sunulan Ramazan kolilerinin içerik ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Ancak Bİm market tarafından 2021 yılına ait bir Ramazan kolisi henüz satışa çıkarılmadı. BİM Ramazan paketinin fiyatının belli olmasıyla haberimizde yer alacaktır.

BİM RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDE NELER VAR?

Her yıl bilindik zincir marketler tarafından Ramazan ayı için koliler oluşturuluyor. Bu Ramazan kolilerinde ise genel olarak temel gıdalara yer veriliyor. Ancak BİM zincir marketlerin 2021 yılı için Ramazan Kolisi içeriği henüz açıklanmadı. BİM Ramazan kolisi içeriği belli olduğu esnada haberimizde yer verilecektir.

BİM marketlerin geçtiğimiz yıl Ramazan kolisinde şu gıdalara yer verilmişti:

*500 gram İnci Zeytin

*380 gram İlkgün Reçel

*500 gram Sayley Fındık Kreması

*830 gram Yurdum Salça

*2 paket Hürrem Hazır Çorba

*500 gram Berk Filiz Çay

*1 kg Küp Şeker

*2 Adet 500 gram makarna

*1 kg Efsane Un

*750 gram Tuz

*1 litre Ayçiçek Yağı

*1 kg Fasulye

*2 kg Un