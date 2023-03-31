BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!

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31 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
• Fakir elektrikli süpürge
• Çift kişilik battaniye
• Tek kişilik battaniye
• Masa örtüsü pötikare
• Erkek pijama takımı
• Erkek çocuk pijama takımı
• Kadın pijama takımı
• Kız çocuk pijama takımı
• Kapı önü paspas sakura desen
• Sakura desen yüz havlusu
• Kamuflaj desen spor aykkabı
• Chef’s Pro karnıyarık tenceresi
• Benante büyük salata tabağı
• Benante kahvaltı tabağı
• Stella kristalin şekerlik
• Su şişesi
• Şelale çay bardağı
• Lav ayaklı tatlı kasesi
• Nisa kulplu çay bardağı
• Benante desenli baharat seti
• Kalp simli çift cidarlı borosilikat kupa
• Kulplu fırın tepsisi
• Paşabahçe Estrella kase 2540 cc
• Paşabahçe Estrella kase 385 cc
• Paşabahçe Estrella pasta tabağı
• Rakle gravürlü su seti
• Rendeli saklama kabu
• Cam cezve
• Saplı gırgır
• Soyacak
• Askı seti
• Kapaklı silikon buzluk
• Ölçülü narenciye sıkacağı
• Mutfak gereçleri
• Sabunluklu mutfak organizeri
• Süzgeç
• Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet
• Motosiklet- bisiklet telefon tutacağı
• Sarjlı led flaşör
• Dönen başlıklı taşıt yıkama fırçası
• Halı bagaj çantası
• Oto halı paspas seti
• 2’li oto boyun yastığı
• Dikiz aynası telefon tutacağı
• Telefon tutacağı
• Plastik araç lastik tamir kiti
• Çok amaçlı su püskürtücü aparat
• Bardaklıktan telefon tutacağı
• 2’li kör nokta aynası
• Solar led saplama
• Sensörlü aydınlatma
• Hortum sulama başlık çeşitleri
• Zaman ayarlı sulama aparatı
• Spiral hortum sulama seti
• Solar sensörlü projeksiyon lamba