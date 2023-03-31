BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!

BİM 31 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunda nelerin yer alacağı belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünlerini raflara dizen BİM, bu cuma gününde de birden fazla ürünü müşterilerine sunuyor. Bu hafta BİM’de neler var? İşte detaylar…

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BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın!

BİM bu haftada müşterilerine akıl almaz indirimler sunuyır! BİM mağazalarında yer alan uygun ürünler şimdiden araştırılmaya başladı! Peki BİM indirimli ürünlerinde neler var? Detaylar burada…

31 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

• Fakir elektrikli süpürge

• Çift kişilik battaniye

• Tek kişilik battaniye

• Masa örtüsü pötikare

• Erkek pijama takımı

• Erkek çocuk pijama takımı

• Kadın pijama takımı

• Kız çocuk pijama takımı

• Kapı önü paspas sakura desen

• Sakura desen yüz havlusu

BİM

• Kamuflaj desen spor aykkabı

• Chef’s Pro karnıyarık tenceresi

• Benante büyük salata tabağı

• Benante kahvaltı tabağı

• Stella kristalin şekerlik

BİM

• Su şişesi

• Şelale çay bardağı

• Lav ayaklı tatlı kasesi

• Nisa kulplu çay bardağı

• Benante desenli baharat seti

• Kalp simli çift cidarlı borosilikat kupa

• Kulplu fırın tepsisi

• Paşabahçe Estrella kase 2540 cc

• Paşabahçe Estrella kase 385 cc

• Paşabahçe Estrella pasta tabağı

• Rakle gravürlü su seti

• Rendeli saklama kabu

• Cam cezve

• Saplı gırgır

• Soyacak

• Askı seti

• Kapaklı silikon buzluk

• Ölçülü narenciye sıkacağı

• Mutfak gereçleri

• Sabunluklu mutfak organizeri

• Süzgeç

bim

• Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet

• Motosiklet- bisiklet telefon tutacağı

• Sarjlı led flaşör

• Dönen başlıklı taşıt yıkama fırçası

• Halı bagaj çantası

• Oto halı paspas seti

• 2’li oto boyun yastığı

• Dikiz aynası telefon tutacağı

• Telefon tutacağı

• Plastik araç lastik tamir kiti

• Çok amaçlı su püskürtücü aparat

• Bardaklıktan telefon tutacağı

• 2’li kör nokta aynası

• Solar led saplama

• Sensörlü aydınlatma

• Hortum sulama başlık çeşitleri

BİM

• Zaman ayarlı sulama aparatı

• Spiral hortum sulama seti

• Solar sensörlü projeksiyon lamba

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