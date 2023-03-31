BİM'de ayın son indirimi! Bu cuma raflarda, tekrarı yok: BİM 31 Mart aktüel ürünlerine hemen bakın! BİM 31 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunda nelerin yer alacağı belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünlerini raflara dizen BİM, bu cuma gününde de birden fazla ürünü müşterilerine sunuyor. Bu hafta BİM’de neler var? İşte detaylar…