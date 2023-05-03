BİM'de çıldırtan indirim! 10 kg un 99 TL, 1 kg kaşar peynir 155 TL! İlk duyan indirimli fiyattan alıyor

BİM, yeni bir aktüel ürünler kataloğu yayınladı ve bu katalogda yer alan ürünlerin fiyatları da belirlendi. Kaçırılmayacak fırsatlar bu hafta BİM'de! İşte BİM Aktüel kataloğu...

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BİM'de çıldırtan indirim! 10 kg un 99 TL, 1 kg kaşar peynir 155 TL! İlk duyan indirimli fiyattan alıyor

BİM, müşterilerine düzenli olarak kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunmaya devam ediyor. Şirket, yayınladığı son katalogla birlikte, 9 Mayıs itibariyle başlayacak yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Katalogda, birçok farklı kategoride ürünler yer alıyor. Bunlar arasında, tatlı ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için çikolata, kurabiye ve şeker, sağlıklı beslenmeye önem verenler için kefir, peynir ve haşlanmış kırmızı fasulye, ev temizliği için kağıt havlu ve güzellik ürünleri kategorisinde yer alan maskara gibi ürünler var.

BİM, indirim kampanyalarıyla birlikte müşterilerinin bütçelerini düşünüyor ve onlara her zaman kaliteli ürünleri uygun fiyatlara sunmayı hedefliyor. Bu nedenle, özellikle katalog yayınlama dönemlerinde, müşterilerin ilgi odağı haline geliyor. İnsanların günlük hayatlarında sıklıkla ihtiyaç duydukları ürünleri kampanya dönemlerinde satışa sunarak, müşterilerine ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Böylece, BİM müşterileri, kaliteli ürünleri uygun fiyatlara alma fırsatını yakalıyorlar.

9 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOĞU

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