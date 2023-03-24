BİM'de rafları boşaltan indirim duyuruldu! Sınırlı sayıda stok var: Tanesi 17 TL'den satışa çıkıyor! Sabah 09.00'da kapıda kuyruk olacaklar

BİM marketler zinciri, müşterilerine her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok üründe indirim fırsatları sunuyor. Ayrıca Ramazan indirimi de başlatıldığı belirtiliyor ve katalogda bir ürünün 17.50 liraya satılacağına dikkat çekiliyor. Ev tekstili, mutfak malzemeleri ve çocuk oyuncakları gibi kategorilerde de büyük indirimlerin yapıldığı aktarılan duyuruda, Desenli Mikser Kabı, Kum Saati Turşuluk ve Zeytinlik, Bonera Emaye Kase, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası, Borcam Elite Premium, Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kase Seti 7’li, Kaşıklık, Yuvarlak Desenli Saklama Kabı ve Benante Seramik Banyo Seti gibi ürünlerin de katalogda yer aldığı ifade ediliyor. Ancak stokların sınırlı olduğu bilgisi de paylaşılıyor.

Haberin Devamı





Desenli Mikser Kabı 19,50 TL.

Kum Saati Turşuluk ve Zeytinlik 24,50 TL.

Bonera Emaye Kase 16 cm 45 TL.

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL.

Borcam Elite Premium 2750 cc 119 TL.

Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kase Seti 7’li 179 TL.

Kaşıklık 17,50 TL.

Yuvarlak Desenli Saklama Kabı 19,50 TL.

Benante Seramik Banyo Seti 199 TL.

İndirimli ürünlerin listesi ise şöyle paylaşıldı:

House Pratik Mutfak Tartısı 117,50 TL.

Mimilos Yer Sofrası 179 TL.

Mutfak Servis Gereçleri 28 TL.

Mutfak Gereçleri 26 TL.

Siyah Metal Bulaşıklık 149 TL.

Tefal Manuel Rondo 279 TL.

Tek Fiyat Silikon Ürünler 49 TL.