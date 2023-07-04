BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak

BİM'de adeta teknoloji bayramı yaşanıyor! Son tarihi kaçırmayın. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak

Haftaya BİM marketlerde, teknolojiye ilgi duyan müşteriler için çeşitli ürünler sunulacak. Bu ürünler arasında LG markasına ait webOS akıllı televizyon, Casper VIA F30 akıllı telefon, RKS markasına ait elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter yer alacak. Bu ürünler, farklı ihtiyaçlara hitap eden özelliklere sahip olacak ve uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak.

bim teknolojik

Özellikle dikkat çeken ürünlerden biri, LG markasının webOS akıllı televizyonu olacak. Bu televizyon, 55 inçlik Ultra HD çözünürlüğe sahip olacak ve HDMI 2.0, HDR 10 Pro, 2x 10W ses çıkışı gibi özelliklere sahip olacak. Yüksek kaliteli görüntü ve ses deneyimi sunmasıyla dikkat çekecek olan bu televizyon, 14799TL fiyat etiketiyle müşterilere sunulacak.

Casper VIA F30 akıllı telefon ise diğer bir seçenek olacak. Bu telefon, 6.5 inçlik IPS LCD ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama gibi özelliklere sahip olacak. Aynı zamanda 50MP ana sensör ve 8MP ön kamera gibi özellikleriyle de fotoğraf çekimleri için kullanışlı bir seçenek olacak. Bu akıllı telefon, 3999TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak.

Elektrikli bisiklet ve scooter ise çevreci ve pratik ulaşım araçları arayan müşterilere hitap edecek. RKS markasına ait BN5 Pro katlanabilir elektrikli bisiklet, 40Km menzil, 25Km/s maksimum hız, 250W motor gibi özelliklere sahip olacak. Bu bisiklet, şehir içi ulaşımda çevre dostu bir seçenek olarak tercih edilebilir. Fiyatı ise 11499TL olarak belirlendi. Ayrıca, Kickscooter T8 elektrikli scooter da 25Km/s hıza çıkabilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrikli scooter, hızlı ve kolay ulaşım için ideal olacak ve 16499TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bunların yanı sıra, BİM marketlerde HP markasına ait Bluetooth klavye de bulunacak. Bu klavye, kablosuz kullanım kolaylığı sağlayacak ve 429TL fiyatıyla müşterilere sunulacak.

BİM marketlerindeki bu teknolojik ürünler, çeşitli ihtiyaçları karşılayan seçenekler sunarken, uygun fiyatlarıyla da müşterilere avantaj sağlayacak. Haftaya BİM marketlerine uğrayarak bu ürünleri inceleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor
Araç sahipleri elini çabuk tutsun! O saate kadar depoyu fulleyin: Büyük zam geliyor
Mikumi Milli Parkı ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor
Mikumi Milli Parkı ziyaretçilerine Afrika'nın vahşi doğasını deneyimleme fırsatı sunuyor
Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti, düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti, düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Bu yaz güneş ciltleri yakacak! Güneş kremi fiyatları arşa çıktı: O fiyattan satılıyor
Bu yaz güneş ciltleri yakacak! Güneş kremi fiyatları arşa çıktı: O fiyattan satılıyor
Son Haberler
BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak
BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak
Nakite ihtiyacı olan hemen kontrol etsin! O kişilere özel 50 bin TL ödeme yapılacak!
Nakite ihtiyacı olan hemen kontrol etsin! O kişilere özel 50 bin TL ödeme yapılacak!
Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor
Uzun yaşamak isteyenler her gün bundan yesin! 1 kaşığı ömrü uzatıyor
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı
TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı
Netflix Temmuz ayında seyir keyfini doruklara çıkaracak! Yeni sezonun dizi ve filmleri açıklandı
Netflix Temmuz ayında seyir keyfini doruklara çıkaracak! Yeni sezonun dizi ve filmleri açıklandı
Çok Okunanlar
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Kamu kurumalrına 780 memur alınacak: Başvuru tarihleri açıklandı
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Kamu kurumalrına 780 memur alınacak: Başvuru tarihleri açıklandı
Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin
Resimde seçtiğiniz ağaç baskın karakterinizi ortaya çıkaracak! Kendinizi tek testle keşfedin
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!