BİM'de teknoloji bayramı başlıyor! Ucuz cep telefonundan akıllı televiyona: O tarihte yetişen alacak

Haftaya BİM marketlerde, teknolojiye ilgi duyan müşteriler için çeşitli ürünler sunulacak. Bu ürünler arasında LG markasına ait webOS akıllı televizyon, Casper VIA F30 akıllı telefon, RKS markasına ait elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter yer alacak. Bu ürünler, farklı ihtiyaçlara hitap eden özelliklere sahip olacak ve uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak.





Özellikle dikkat çeken ürünlerden biri, LG markasının webOS akıllı televizyonu olacak. Bu televizyon, 55 inçlik Ultra HD çözünürlüğe sahip olacak ve HDMI 2.0, HDR 10 Pro, 2x 10W ses çıkışı gibi özelliklere sahip olacak. Yüksek kaliteli görüntü ve ses deneyimi sunmasıyla dikkat çekecek olan bu televizyon, 14799TL fiyat etiketiyle müşterilere sunulacak.

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Casper VIA F30 akıllı telefon ise diğer bir seçenek olacak. Bu telefon, 6.5 inçlik IPS LCD ekran, UNISOC T606 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama gibi özelliklere sahip olacak. Aynı zamanda 50MP ana sensör ve 8MP ön kamera gibi özellikleriyle de fotoğraf çekimleri için kullanışlı bir seçenek olacak. Bu akıllı telefon, 3999TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak.

Elektrikli bisiklet ve scooter ise çevreci ve pratik ulaşım araçları arayan müşterilere hitap edecek. RKS markasına ait BN5 Pro katlanabilir elektrikli bisiklet, 40Km menzil, 25Km/s maksimum hız, 250W motor gibi özelliklere sahip olacak. Bu bisiklet, şehir içi ulaşımda çevre dostu bir seçenek olarak tercih edilebilir. Fiyatı ise 11499TL olarak belirlendi. Ayrıca, Kickscooter T8 elektrikli scooter da 25Km/s hıza çıkabilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Elektrikli scooter, hızlı ve kolay ulaşım için ideal olacak ve 16499TL fiyatıyla satışa sunulacak.

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Bunların yanı sıra, BİM marketlerde HP markasına ait Bluetooth klavye de bulunacak. Bu klavye, kablosuz kullanım kolaylığı sağlayacak ve 429TL fiyatıyla müşterilere sunulacak.

BİM marketlerindeki bu teknolojik ürünler, çeşitli ihtiyaçları karşılayan seçenekler sunarken, uygun fiyatlarıyla da müşterilere avantaj sağlayacak. Haftaya BİM marketlerine uğrayarak bu ürünleri inceleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.