Bin 40 metreden tahliye edilecek ABD’li bilim adamı görüntülendi

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dicky için tahliye çalışmalarına başlanırken son durumu görüntülere yansıdı.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan bilim adamı ABD'li Mark Dicky, 3 Eylül'de bin 40 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını, durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye, doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. Bin 40 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı. Mark Dicky'in, yaşadığı halsizlik durumunun ortadan kalkmasıyla ekiplerle birlikte mağaradan çıkış çalışması başladı.

Öteyandan Dicky'nin son durumu da içeri giren kurtarma ekipleri tarafından görüntülendi. Türk mağara kurtarma ekibinden Ümit Günhan ve Ekrem Özihtiyar Macaristan Ekibi ile birlikte Mağara içerisinde – 500 kampına yemek bıraktıktan sonra eksi bin 40 metrede hasta Dicky'e ulaştığı ve son durumunun kontrol edildiği bildirildi. İnen ekibin gerekli iletişim, lojistik destek ve hastanın durumunun kontrolü sağlandıktan sonra yüzeye döndüğü ifade edildi.

Dicky'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüntülere de yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)