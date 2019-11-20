Bin 500 Arap yatırımcı İstanbul’da

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) ve Turab Expo, bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı'nda, bin 500 Arap yatırımcıyı Türkiye'deki gayrimenkul firmalarıyla buluşturdu.

Turab Expo 6'ncı Türk-Arap Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile 3'üncü Türk-Arap Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı, 20-22 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da bir otelde gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki konut üreticilerinin, Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduğu organizasyonda TÜRAP, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan Türk firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına aracılık ediyor. Etkinliğe bin 500 Arap yatırımcının katıldığı belirtildi.

Etkinliğin açılışına Bahreyn Büyükelçisi Dr. İbrahim Yusuf Al-Abdullah, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, Arap ve Türk iş adamları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'Türkiye'ye yatırım yapan kaybetmez, kazanır'

Açılışta konuşan Milletvekili Muhammet Balta, "Trabzon şehrine Arap ülkelerinden yılda 500 bin turist geliyor. Geldikleri zaman onlar da mutlu oluyor, bölge halkı da mutlu oluyor. Bölge halkı onları yabancı olarak görmüyor. Gelenek, görenek ve yaşam tarzları aynı. Birbirlerine dilden değil, gönülden bağlılar. O zaman Türkiye'nin bu fırsatlarını ve Arap ülkelerindeki bu fırsatları birleştirerek halklarımızın ve gelecek nesillerimizin daha rahat ortamda yaşayabilmesi için hep beraber gelişmeliyiz. Ülkelerimizi geliştirmeliyiz. Ülkelerimizin insanlarını zengin yapmalıyız. Bu güç bizde var. Önemli olan böyle ortamları yılın her gününe yamak. Bu çalıştayın hem Türkiye açısından hem de Arap ülkeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki günlük fuarın çok önemli neticeler doğuracağına inanıyorum. Yatırımcı konuya her zaman kar olarak bakar. Türkiye'ye yatırım yapan kaybetmez, kazanır. Arap ülkelerindeki iş adamalarıyla beraber ortaklık yapan da kaybetmez, kazanır" dedi.

'Buradaki mevcut yapı 1 milyar dolar üzerinde'

Fuar hakkında bilgi veren TÜRAP Başkanı Sabuhi Attar, "Fuar, büyük altyapı çalışmasıyla bu hale geldi. Sadece fuar değil, bir zirve yapıyoruz; Türk Arap Zirvesi ve Türk Arap Ekonomi Çalışması'nı yapıyoruz. Geniş bir ekonomi çevresi katılım sağlıyor. Hem Arap ülkelerinden ticaret odaları, iş adamları hem de Türkiye'den aynı şekilde ticaret odaları ve iş adamları burada hep beraber ekonomiye katkı vermek için çalışmalar yapıyor. Buradaki mevcut yapı 1 milyar dolar üzerindeki bir çalışmadır. Güçlü 230 Türk firmasıyla beraber Arap ülkelerine ve iş adamlarına tanıtım yapıyoruz. Daha iyi verim sağlamak için çaba harcıyoruz. 20 ülkenin üzerinden katılım var. Arap ülkelerinin dışında Türk ülkelerinden katılım var. Fuarda ikili görüşmeler yapıyor; önemli olan da bu görüşmelerin yapılmasıdır. Bu görüşmelerde alışverişler yapılmasını ve ortaklıkların kurulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Hem Türkiye'nin bu tanıtıma ihtiyacı var hem de Arap ülkelerinin bu tanıtıma ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA