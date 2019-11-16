Bin 500 öğrenci aynı anda kitap okudu

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da 50. Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce öğrenci tarafından yapılan kitap ve oku kareografisi büyük beğeni topladı.

Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında yüzlerce öğrenci okul bahçesinde "Kitap Oku" koreografisi oluşturarak, ellerindeki kitapları da farkındalık oluşturmak amacıyla havada salladılar. Öğrencilerce yapılan bu muhteşem "Kitap oku" Kareografi gösterisi büyük beğeni toplandı.

Kareografi gösterisinin ardından 9 - 15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocukların dünyasında kitaplara yer açmak ve kitaplarla çocuklar arasında anlamlı bir bağ kurmak amacıyla bin 500 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi.

50. Yıl Ortaokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayının 2. Haftası "Çocuk Kitapları" Haftası olması sebebiyle okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ülkemizdeki okuma oranının artmasını istediğimiz için bu etkinliği düzenledik. 50. Yıl Ortaokulu olarak yeni neslin okuyan, sorgulayan, araştıran, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olan bireyler olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Bu etkinlik kapsamında bin 500 öğrenci yanı sıra 66 öğretmen, 5 hizmetli ve personel okuma etkinliğine katıldı.

Kaynak: İHA