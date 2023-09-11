Bin 500 takımı geride bırakarak Türkiye beşincisi oldular

TEKNOFEST'e Bilim Şehitkamil çatısı altında hazırlanan ve bu yıl Ankara'da ilki düzenlenen Deneyap Kart Robotik (ROBOLİG) yarışmasında geliştirdikleri "Akıllı Karavan" projesinde Türkiye 5.'si olan Bilim Şehitkamil "Şehitkamil Kızılelma" takımı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundular.

Bin 500 takımı geride bırakarak Türkiye 5.'si olmayı başaran Şehitkamil Kızılelma Takımı'nı tebrik ederek ödüllendiren Fadıloğlu, "Gençlerimizin, ileride iyi birer mühendis olup vatana, millete ve insanlığa faydalı projeler geliştireceklerine inanıyorum" dedi.

TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ilk olarak Ankara'da düzenlenen Deneyap Kart Robotik (ROBOLİG) yarışmasına katılan Bilim Şehitkamil "Şehitkamil Kızılelma" takımı, geliştirdikleri "Akıllı Karavan" projesiyle bin 500 proje arasında, Türkiye 5.'si olmayı başardılar. Şehitkamil Kızıl Elma Takımından Ahmet Barut, Hayrunnisa Polat, Yusuf Türüdü ve takım danışmanı Asım Barut elde ettikleri başarıyı paylaşmak ve sağlanan imkanlar dolayısıyla teşekkür etmek için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette, Şehitkamil Kızılelma Takım kaptanı Ahmet Barut, yapılan yarışmayla ilgili ve gerçekleştirdikleri projeyle ilgili Başkan Fadıloğlu'na bilgi verdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencileri başarılarından ötürü tebrik ederek, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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"Öğrencilerimizi başarılarından dolayı yürekten kutluyorum"

Şehitkamil Kızıl Elma Takımının başarısını tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle hocalarımızın şahsında tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Tabii deney-yap atölyeleri aslında böyle kapıdan gelip girilen bir yer değil. Belirli bir eğitimden geçmiş çocuklarımız sınava tabi tutularak, 3 yıllık eğitim alan öğrencilerimiz var. Tabii bu 3 yıllık eğitimi alırken kendilerini üniversiteye hazırlamak adına yönelmelerini şekillendirmek adına, mühendislik adına neler yapılabilir? Bu çalışmalar yapılıyor. Her sene yapılan TEKNOFEST'te de sağ olsun hocalarımızın desteğiyle, projelerle burada yarışmalara giriyorlar. Bu seneki yarışmada da ilk defa yapılan bu ROBOLİG'de de çocuklarımıza hazırlıksız bir anda malzemeyi veriyorlar, kırtasiye malzemelerini veriyorlar ve hayal dünyanızda bunu geliştirin, ondan sonra da uygulamasını yapın diyorlar. Sağ olsun yavrularımız da bu konuda ekip olarak hemen kafa kafaya veriyorlar ve böyle bir akıllı karavan oluşturuyorlar. Bu karavanı yaparken de tabii depremden de etkilenen bir şehir olarak çocuklarımız güvenli bir ortamda yaşayabilecek, sensörlerle buradaki yaşam kalitesini arttırabilecek neler yapabilirizi hayata geçirmişler. Bin 500'e yakın bir proje olduğunu duydum ve bu bin 500 proje içerisinde Türkiye 5.'si oldular. Gerçekten tebrik ediyorum. Tabii bu bize yetiyor mu? Yetmiyor. Bizim amacımız burada nitelik ön plana çıksın istiyoruz. Yani birinci olmak değil, bizim gönlümüzde onlar zaten birinci ama bundan sonra daha farklı nasıl projeler hayata geçirebiliriz? onun istişaresi içerisindeyiz. Hocalarımız da bu konuda çocuklarımıza yol gösteriyorlar. Onlar da bu almış oldukları bilgiler ışığında her sene daha güzel projelerle bu yarışmalara katılıyorlar. Gençlerimiz, ileride iyi bir birer mühendis olup, vatana, millete ve insanlığa faydalı projeler geliştireceklerine inanıyorum. Ben tekrardan öğrencilerimizi başarılarından dolayı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir belediyeye sahibiz"

Vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Fadıloğlu'na teşekkürlerini sunan Şehitkamil Kızılelma Takım Danışmanı Asım Barut, "Öğrencilerimiz ile birlikte bu yıl Türkiye'de TEKNOFEST çerçevesinde ilk kez yapılan ROBOLİG yarışmasına katıldık. ROBOLİG yarışmasında öncelikle öğrencilerimize bir e-sınav yaptılar. Daha sonrasında e-sınavı sonucunda öğrencilerimizi Ankara'ya davet ettiler. Orada iki günlük süren bir heklantton tarzında malzemeleri vererek, öğrencilerimizden bir performans beklediler. Bu performansları sonucunda çocuklarımız çok güzel bir akıllı karavan geliştirdiler. Ortalama sekiz tane sensör kullanarak, yaptıkları mobil uygulamayla karavanı kontrol eden bir sistem oluşturdular. Bu sayede bin 500 proje arasında Türkiye 5.'si oldular. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Aynı zamanda desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyesi Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu Bey'e de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir belediyeye sahibiz, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bin 500 proje içerisinde Türkiye 5.'si olduk"

Proje ve yarışma hakkında bilgi veren Şehitkamil Kızılelma Takım Kaptanı Ahmet Barut ise, "Şehitkamil Bilim atölyelerinden bu yıl mezun oldum. Şehitkamil deneyap atölyelerinden aldığımız eğitimler sayesinde, bize deneyap kart hakkında yaptıkları e-sınavdan ikincilik derecesi aldık. Daha sonra TEKNOFEST'E çağrıldık. TEKNOFEST alanında bize hazırlıksız bir şekilde kırtasiye malzemelerini, gerekli sensörleri ve işlemcimizi yani deneyap kartı verdiler. "Kafanızdaki projeyi uygulamaya dökün ve bize sunumunu yapın" dediler. Takımımızla birlikte hemen bir proje ürettik ve "Akıllı Karavan" projesini ürettik. Sunum sonucunda ve prototip geliştirme sonucunda bin 500 proje içerisinde Türkiye 5.'si olduk. Ortam çok güzeldi, biraz zordu ancak çok şükür o süreci de atlattık. Ben bu konuda bizlere her zaman destek sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)