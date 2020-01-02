Bin 600 kilometreden gelen sıcaklık

Özel Mürüvvet Evyap Okulları tarafından hazırlanan "Bu Kış Beni Sen Giydir" projesi kapsamından Van Hacı Ali Akın Ortaokulu öğrencilerine yardım yapıldı.

İstanbul'da bulunan Özel Mürüvvet Evyap Okulları öğretmen ve velileri tarafından proje kapsamında hazırlanan mont ve kışlık ayakkabı, bin 600 kilometre uzaklıktaki Van Hacı Ali Akın Ortaokulu öğrencilerini ısıttı. Van Hacı Ali Akın Ortaokulu Müdürü Necdet Abakay, "Bu Kış Beni Sen Giydir" projesi kapsamında öğrencilerinin giydirilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Buradaki minik kalplerin ısınmasına vesile olanlara çok teşekkür ederim. Yardımların hazırlanmasında ve bizlere ulaşmasında destek olan Özel Mürüvvet Evyap Okulları öğretmenlerinden Yılmaz Aslan ve Şengül Bakır öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İstanbul-Sarıyer Özel Mürüvvet Evyap Okulları öğretmen, öğrenci ve velilerine okulumuz öğrencilerine yönelik desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Van Hacı Ali Akın Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hayrettin Ersayar ise, Özel Mürüvvet Evyap Okullarından ülkenin diğer ucuna uzanan yardım elinin gönül köprüsü oluşturduğunu söyledi. Ersayar, "Özel Mürüvvet Evyap Okulları öğrencilerinin yardımlarının yanı sıra çocuklarımıza yazdıkları mektuplarda farklı bir anlam, ayrı bir mutluluk verdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA