Bin 800 kişilik spor salonun çatı montajı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'da inşa ettiği bin 800 kişilik spor salonunun çelik çatısının montaj işlerine başlandı.

Darıca'da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları hızla sürdürüyor. Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Darıca'da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunda çalışmalar hızla sürüyor. Tribün kısmının kaba inşaatı tamamlanan yapının çelik çatısının montaj işlerine başlandı.

Spor kenti Kocaeli yolunda emin adımlarla projelerini bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'da dev bir spor salonu inşa ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 1800 kişilik tribün imalatlarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, çelik çatının montajına başladı. Çelik çatının makaslarını da yerlerine koyacak olan ekipler, kaba sıva imalatlarına devam ediyor. Ahşap çatı karkas işine de başlayan ekipler, mekanik imalatlarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA