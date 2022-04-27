Bin aydan daha hayırlı gece

Kadir gecesi; Kur’an’ı Kerimde övülen, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir.

Sözlükte kadir kelimesi ‘’hüküm, şeref, güç, yücelik’’ gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise ‘’leyletü’l-Kadr’’ şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

Aynı adı taşıyan 97. sure bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Surede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler.

Bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedilip Mü’minlerin isteklerinin yerine getirildiği aynı zamanda Ramazan Bayramının müjdecisi konumunda olan Kadir Gecesi; 27 Nisan Çarşamba akşamını 28 Nisan Perşembe gününe bağlayan geceye (İnşaallah) denk geliyor.

Kur’an-ı Kerim Kadir Suresinde Yüce Rabbimiz; ‘’Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir’’ buyuruyor.

Kadir Gecesi, ‘’bin aydan daha hayırlıdır’’ buyrulmasının birden fazla hikmeti vardır.

Birincisi; Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi.

İkincisi; Rahmet ve mağfirete vesile olan bir gece olmasıdır.

Üçüncüsü; Bu gecede yeryüzüne o kadar çok melek iner ki, adeta yeryüzü dar bir mekân haline gelir.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, ‘’önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği’’ belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 15).

Bu gece, ibadet ve istiğfar ile Peygamberimize (s.a.v.) salâvat getirmekle, Kur’an okumakla, dua ve niyazla meşgul olalım.

Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevî haz ve vecdin doruğa ulaştığı bu mübarek gece de, Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve ihlâs vermesi ve bizi affetmesi için dua edelim.

Dünyanın muhtelif yerlerinde bağımsızlık mücadelesi veren, zalimlerin zulmü altında can veren; Doğu Türkistan da, Filistin’de, Bangladeş’te, Arakan da, Suriye de, Mısırda ve dünyanın dört bir yanında zulüm altında yardım bekleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşu için dua edelim.

İhtiyaç içerisinde ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanlarımızın maddi ve manevi yardımlarına koşarak sıkıntılarını paylaşmaya, acılarına ortak olmaya çalışalım.

İnanalım ki, biz samimi olursak Allah bizim isteklerimizi kabul buyuracak ve bizleri bağışlayacaktır. Çünkü bu gece Mü’minler için bir kurtuluş ve arınma gecesidir.

İdrak etmekte olduğumuz Kadir Gecesinin, Aziz Milletimize, Ülkemize ve Tüm İslâm Âlemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan (c.c.) niyaz ederim

