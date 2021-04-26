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  3. Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 101 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak göçmenlere yönelik operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda giriş yapan düzensiz göçmenlerin batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine Siverek-Diyarbakır kara yolunda önlem aldı. Uygulama noktasına gelen 3 minibüsü durduran ekipler, araçlardaki 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu 101 düzensiz göçmeni yakaladı, sürücüleri gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, 480 bin lira idari para cezası uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sürücüler hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ülkelerindeki bazı kişilere biner dolar ödeyerek İran üzerinden yurda girdikleri ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Bin dolar karşılığında yurda girdiler! Şanlıurfa'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

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