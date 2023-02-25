Bin Gu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bin Gu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bin Gu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bin Gu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bin Gu 10 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 顾斌 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bin Gu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bin Gu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 2 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Bin Gu'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bin Gu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bin Gu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bin Gu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bin Gu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Suduva

31 Aralık 2011 yılında SH Shenhua

1 Ocak 2013 yılında Chongqing F.C.

31 Aralık 2013 yılında SH Greenland

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2016 yılında SH Shenxin

2 Şubat 2019 yılında ZJ Greentown

Bin Gu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bin Gu şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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