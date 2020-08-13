CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen CHP'li Muharrem İnce yaptığı yeni açıklamalarla gündeme geldi. İnce yaptığı açıklamada "Türk seçmeni tutucu değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi'...Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimiz ile önünüze çıkacağız. Bu hareketin finans kaynağı da halktır. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır." dedi ve Bin Günde Memleket Hareketini başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda Bin Günde Memleket Hareketi nedir? Amacı ne? soruları merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ NEDİR? AMACI NEDİR?

Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketine ilişkin olarak şunları söyledi:

"CHP bir alternatif, bir kurtarıcı rolü görmüyor CHP sadece bir gözlemci olarak olayları izliyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye’yi de etkiledi.

Türk seçmeni tutucu değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi'...Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimiz ile önünüze çıkacağız. Bu hareketin finans kaynağı da halktır. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır."

İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni 4 Eylül'de Sivas'tan başlatacağını açıkladı.