Bin kırk metre derinlikte mahsur kalan Amerikalı bilim adamı için tüm Avrupa seferber oldu

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dicky için tahliye çalışmalarına başlarken, tahliyeye Türkiye, Hırvatistan, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovenya'dan...

İhlas Haber Ajansı
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Bin kırk metre derinlikte mahsur kalan Amerikalı bilim adamı için tüm Avrupa seferber oldu

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dicky için tahliye çalışmalarına başlarken, tahliyeye Türkiye, Hırvatistan, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovenya'dan profesyonel ekipler katıldığı öğrenildi.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan bilim adamı ABD'li Mark Dicky, 3 Eylül'de bin 40 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Doktorlardan mağarada müdahale

Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını, durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye, doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. Bin 40 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı. Mark Dicky'in, yaşadığı halsizlik durumunun ortadan kalkmasıyla ekiplerle birlikte mağaradan çıkış çalışması başladı.

Mersin Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız, Amerikalı bilim adamının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Amerikalı bir vatandaş Morca mağarasında bin 40 metre aşağıda mide kanaması geçirdi. Bugün itibariyle aşağıya gönderdiğimiz doktorlar onun tedavisine baya bir başarı elde ettiler. Artık tahliye edilecek pozisyona gelindi. Bu tıbbi müdahale devam ederken biz de boş durmadık. Mağarada genişletilmesi gereken yerler, döşenmesi gereken hatları döşedik ve çalışmaları bugün nihayetine sona erdirdik. Bugün de tahliyesine başlıyoruz. Burada Türkiye ile birlikte birçok ülkeden arama kurtarma ekibi var. Neredeyse Avrupa'nın en iyileri burada. Amacımız ortaklaşa güzel bir operasyon yapmak. Bu gün sabah da tahliyeyi başlatacağız. Tabii bu çok zor bir operasyon. bin 40 metreden yüzeye normal bir insan 16 saatte çıkıyor. Bu da yaklaşık 3-4 gün sürecek en az. O yüzden hedefimiz Salı ya da Çarşamba günü Amerikalı vatandaşı yüzeye çıkartmak. Önceliğimiz sağlık tabii. Kimsenin başına bir şey gelmeden bu operasyonu tamamlamak. Şuan 36 arama kurtarma personeli var. Yarın 55 kişi daha gelecek ve bu sayı en maksimum seviyeye ulaşacak. Şu an burada AFAD var. Türkiye'den mağaracılık federasyonunun arama kurtarma ekipleri var. Onunla birlikte Hırvatistan, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Slovenya gibi ülkelerin ekipleri de burada çalışmaya destek veriyorlar'

Bin kırk metre derinlikte mahsur kalan Amerikalı bilim adamı için tüm Avrupa seferber oldu

Bin kırk metre derinlikte mahsur kalan Amerikalı bilim adamı için tüm Avrupa seferber oldu

Bin kırk metre derinlikte mahsur kalan Amerikalı bilim adamı için tüm Avrupa seferber oldu

Bin kırk metre derinlikte mahsur kalan Amerikalı bilim adamı için tüm Avrupa seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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