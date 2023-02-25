Bin Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bin Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bin Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bin Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bin Liu 2 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘斌 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bin Liu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Bin Liu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bin Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bin Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bin Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bin Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında GZ Hengfe. Res.

1 Temmuz 2017 yılında FK Bezanija

2 Ocak 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

10 Haziran 2020 yılında Henan SSLM Res.

9 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

Bin Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bin Liu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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