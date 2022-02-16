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Bina Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bina Bakımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Bina Bakımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Bina Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bina Bakımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bina Bakımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bina Bakımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bina Bakımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bina Bakımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bina Bakımcısı Maaşları

Bina Bakımcısı maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Bina Bakımcısı maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bina Bakımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bina Bakımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.01

Meslek Adı :

Bina Bakımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ofis binaları, apartmanlar, fabrikalar ve oteller gibi yapıların sürekli onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bina bakımcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kabiliyetine göre beton işleri, duvarcılık, marangozluk, boyacılık ve diğer inşaat işlerini ve onarım yapmak,

b) Elektrik düğmelerini ve malzemeyi değiştirmek,

c) Elektrik hatlarını değiştirmek,

d) Bina içindeki basit mekanik cihazların bazı bölümlerini kurmak ve onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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