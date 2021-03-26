Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada Bina Kimlik Belgesi'ni hayata geçirdiklerini duyurdu. Bakan Kurum'un açıklaması sonrası 'bina kimlik belgesi' merak konusu oldu. Peki Bina kimlik belgesi nedir? | Bina kimlik belgesi ne işe yarar? İşte detaylar...

BİNA KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamadaBina Kimlik Belgesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti. "Bu aslında binaların nüfus cüzdanı." diyen Bakan Kurum, bu sene 100 bin binada uygulamaya geçireceklerini belirtti.

BİNA KİMLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl 100 bin binada uygulamaya geçireceğiz bu projeyi. Bu aslında binaların nüfus cüzdanı. Binaya ilişkin her türlü bilgiye üzerindeki QR kodunu okutarak erişebiliyorsunuz. Nisan ayı itibariyle projemize başlayacağız. Bu yılda 100 bin binada sistemi uygulamayı ve zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz."