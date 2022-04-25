Bina Tecritçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bina Tecritçisi (Makine İle) görev tanımı nedir, Bina Tecritçisi (Makine İle) ne iş yapar, Bina Tecritçisi (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bina Tecritçisi (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bina Tecritçisi (Makine İle) Tanımı;

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Bina Tecritçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bina Tecritçisi (Makine İle) Maaşları

Bina Tecritçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bina Tecritçisi (Makine İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bina Tecritçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.09

Meslek Adı :

Bina Tecritçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binalarda duvar, döşeme ve tavanlar arasındaki boşluklara makine ile mineral pamuğu, mantar veya asbest kırıntısı gibi tecrit maddesi üfleyen ve tatbik eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bina Tecritçisi (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hortumun marpucunu çalışacak yere getirir,

b) Hortumun marpucunu döşeme, duvar veya tavan boşluklarına yerleştirir,

c) Tecrit malzemesini hortuma içinden üfürerek dışarı püskürten vantilatörün çalıştırılması için talimat verir ve tecrit malzemesini dağıtmak için hortum marpucunu gereken yerlere tutar,

d) Dolap, duvar veya çatı araları gibi boşlukları tecrit etmek için atkı ve çatılara tecrit malzemesi levhaları çakabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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