Bina Tombiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bina Tombiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bina Tombiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bina Tombiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bina Tombiri 28 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bina Tombiri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Bina Tombiri'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bina Tombiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bina Tombiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bina Tombiri şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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