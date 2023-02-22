Bina Tombiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bina Tombiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bina Tombiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bina Tombiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.