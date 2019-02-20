Binali Yıldırım: 14 seçim tuş oldular, 15'inde de tekrar umutlandılar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Maltepe'de sürdürdü. Yıldırım, Trabzonlular Derneği'nin yemek programına MHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile birlikte katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasının başında, "Aday olduğum günden beri gözlerim açık İstanbul'u dinliyorum" dedi. Yıldırım'ın bu sözleri salondan büyük alkış aldı.

Yıldırım, "Bu sabah Adalar programımız vardı. Trabzon milletvekilinin uçağı nasıl geç kaldıysa, azizliğe uğradıysa biz de Adalar'a gidemedik. Eğer Marmaray olmasaydı, Avrupa yakasına kimse gidemezdi. Sadece Üsküdar'a güdenleri yağmurdan kurtarmıyor, sis olunca yollarına hiç aksamadan devam edebiliyorlar. Marmaray açıldı, "Üsküdar'a giderken adlı da bir yağmur" türküsü de rafa kalktı. İyi ki Marmaray var, Allah yapandan, yaptırandan razı olsun" şeklinde konuştu.

Yıldırım, Cumhur İttifakını kurduklarını belirterek, "Cumhur İttifakı demek, mesele memleket meselesiyse gerisi teferruat demektir. Bayrak, toprak, millet, devlet; bunlar bizim vazgeçilmezimiz. Bunların pazarlığı olmaz, bunlar bizim istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır. Bu bayrak için nice canlar feda oldu. En son 15 Temmuz…" dedi.

"ALLAH GÖSTERMESİN BİR DEPREM OLDUĞUNDA İNSAN KURTARACAĞINIZ, TOPLAYACAĞINIZ BİR ALAN YOK"

Yıldırım, "İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi yeşil alan, aynı zamanda deprem riskine karşı insanların toplanacağı alanlar. Şu anda 2 bin hektar alan var. En az 2 bin hektar daha toplanma alanına ihtiyacımız var. Bazı ilçeler var Maltepe kadar şanslı değil, bir karış yeşil alanı yok. Allah göstermesin bir deprem olduğunda insan kurtaracağınız, toplayacağınız bir alan yok. Bütün bunları inşallah yapacağız. Bunlarla ilgili bir sorunumuz yok. Maltepe'de çok güçlü bir adayla seçime giriyoruz. Ahmet Baykal kardeşimiz sizin evladınız, Maltepe'nin evladı. Sokak sokak, mahalle mahalle her yeri bilir. İnşallah 31 Mart'ta onu Maltepe'nin başına getireceğiz değil mi?" diye konuştu.

"14 SEÇİM TUŞ OLDULAR, 15'İNDE DE TEKRAR UMUTLANDILAR"

Yıldırım, "İlk defa yerel seçimlere bir ittifakla gidiliyor. Bu bir ilk, daha öncesi yok. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Hangi ittifakta kimlerin olduğunu sizler biliyorsunuz. Burada teferruata girecek değilim. Kimin, kiminle birlikte olduğunu görüyorsunuz. Bizim Milletimizi asildir, basiretlidir, ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yan bakanlara asla geçit vermez. Onun için bu her ne kadar yerel seçimse de, yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali 14 seçim tuş oldular, 15'inde de tekrar umutlandılar. Buradan bir şey çıkar mı? Maltepe'den bunlara ekmek çıkar mı?" dedi.

"MART'IN SONUNDA BAHAR OLACAK, BAHARIN OĞLU BİNALİ YILDIRIM DA BAŞKAN OLACAK"

Binali Yıldırım, "Şimdi bunlar bir laf tutturmuşlar, ortaklar "Mart'ın sonu bahardır'. Bunların içine doğdu herhalde, Mart'ın sonunda bahar olacak, baharın oğlu Binali Yıldırım da başkan olacak" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

DHA