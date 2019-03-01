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  3. Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi

Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi.

Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi'deki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi

Binali Yıldırım, AB Komiseri Violetta Bulç ile bir araya geldi

Kaynak: İHA

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