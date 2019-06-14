Binali Yıldırım açıkladı: "Ücretsiz olacak"

Binali Yıldırım, İstanbul’daki amatör kulüplere yıllık olarak ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacakları bilgisini verdi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN MÜJDE: SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Binali Yıldırım’ın amatör spor kulüplerine yapılacak yardımın yanı sıra spor konusundaki diğer vaatleri şöyle;

Tesislerden meydanlara, sahillerden parklara, yeşil ağ koridorlarından şehir teraslarına kadar, şehrin her noktasına sporu taşıyacağız. İstanbullunun hayatına yüzlerce yeni spor tesisinden 961 mahallenin de katılacağı mahalle liglerine kadar yüzlerce proje değecek.

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.

HER YIL 100 BİN TL'LİK DESTEK

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki 935 amatör spor kulübünün her birine yıllık olarak ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Yıldırım, “Şu anda İstanbul’da 935 tane amatör spor kulübü var. Buradaki lisanslı sporculara zaten destek veriliyor ama bu destek miktarını 10 kat arttırıyoruz. Yani her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz. Milli ve yerli kaynağımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da amatör spor kulüpleriyle yapacağız. Bunun yanında sporcuların lisans yenileme ücretini de kaldıracağız” dedi.

Zor şartlarda yarışmacı kimliklerini sürdürmeye çalışan ve ekonomik olarak da sıkıntılar yaşayan amatör spor kulüpleri, bu sözleri memnuniyetle karşıladı. Binali Yıldırım’ın açıkladığı bu vaatleri konusunda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, ilçelerin amatör kulüpler birliği başkanları ve kulüp yöneticileri ile konuştuk.

"BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇOK ÜMİTLİYİZ"

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedrasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Binali Yıldırım konusunda çok ümitli olduklarını ve daha önce yaptığı çalışmaları bildiklerini söyledi. Konfederasyon olarak hem Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde hem de yerel yönetimle nezdinde amatör kulüplere katkı sağlanması konusunda köprü vazifesini gördüklerini belirten Düşmez, “Binali Bey’in bu açıklamalarını memnuniyetle karşıladım. Yakın zamanda kendisiyle konuşma fırsatı bulacağım. Sayın Yıldırım amatör kulüplere gerekli ve değerli desteği yapacak. Onu biliyoruz. Kendisinden çok ümitliyiz. Amatör kulüplere faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Nerede olursa olsun yerel yönetimlerin görevi gençlere, özellikle spor yapan gençlere hizmet etmektir. Binali Başkanımızla bunun realize olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

ALİ DÜŞMEZ: ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİMİZ

Malzeme yardımının yanı sıra daha nitelikli işlere de ihtiyaç olduğunu ve bu fikirlerini Binali Yıldırım’la paylaşacaklarını dile getiren Ali Düşmez, “Bunu güzel anlatıp imkanlar nispetinde belediyelerimizin bu yardımları alt liglerimize, spor kulüplerimize, gençlerimize, spor kulüplerimize ve özellikle aktarmalarına gayret edeceğiz. Türkiye'de 7000 civarında, İstanbul’da 935 amatör spor kulübü var. Son yıllarda hem sporcu hem kulüp sayımız çok artıyor ama çok daha nitelikli ve yüksek rakamlara ulaşılması lazım. Önemli olan milletimizin, gençlerimizin ve spor kulüplerimizin azami fayda sağlamaları. Para da çok önemli ama tesis, eğitim gibi unsurlara da eğilmemiz lazım” dedi. Siyasetle en üst düzeyde işbirliği yapmak niyetinde olduklarını ifade eden Ali Düşmez, “Binali başkanımızdan çok ümitliyiz. Yaptıklarını biliyoruz. Kendisiyle birlikte çok değerli işlerin olabileceğini de canı gönülden hissediyorum. Amatör kulüpler çok zor durumda. Biz bu nefesi biraz daha genişletmek istiyoruz. Hiç şüphesiz bu vaadler gerçekleşirse amatör kulüpler nefes alır. Biz, amatör kulüplerin koşmasını hedefliyoruz. Allah doğru olacak neyse onları nasip etsin, bu millete de zeval vermesin” ifadelerini kullandı.