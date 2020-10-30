Binali Yıldırım: Amacımız enkazdakilere sağ ulaşmak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili flaş bilgiler paylaştı.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şu anda hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adeta zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Biraz sonra Bakanlarımız gerekli detaylı açıklamaları yapacaklar.

Arama kurtarmada geldiğimiz en son durumu sizlere aktaracaklar. Benim söyleyeceğim şudur; değerli İzmirliler başta olmak üzere Ege'de Marmara'da bu büyük felaketi, bu büyük depremi yaşayan, hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız var, umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşerilerimizi de sağ salim kurtarırız."

BAKAN KURUM: "YARALILARIMIZA HER TÜRÜ MÜDAHALE YAPILMAKTADUR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 114 artçı deprem meydana geldi. Tabi deprem aynı zamanda Çanakkale'de Manisa'da Muğla'da Aydın ilimizde hissedildi. Arama tarama faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde sorun problem gelmedi. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 enkazımız var, enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımıza her türlü müdahale yapılmaktadır. Kan veya herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: "İNŞALLAH DAHA ÇOK BUSE'LERİMİZ KURTULUR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Geçmiş olsun diyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem anında ben de Cumhurbaşkanımızla bir randevum vardı, haber alınca yönümüzü bu tarafa çevirdik geldik.

Hızlı bir şekilde ben sahaya intikal ettim. Bu gece burada plan ve program yapılıyor.

Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız.

Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur, binalarımızın altında kalan her vatandaşımız çıkar.

Sadece birinci katı yıkılıp da orada çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var.

Yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bina altında kalanlara zarar vermemek öncelik olmalı diye düşünüyorum.

Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.

Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında."