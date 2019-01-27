Binali Yıldırım Bahçeli görüşmesine kullandığı klasik otomobille geldi
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesine kullandığı klasik otomobille geldi.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesine kullandığı klasik otomobille geldi.
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık'taki seçim ofisinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı.
Binali Yıldırım, Bahçeli'nin ziyareti öncesi ofise, kullandığı 24 FF 224 76 plakalı 76 model Mercedes marka klasik otomobille geldi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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