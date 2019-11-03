Binali Yıldırım: “Başkan Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya’ya değer katacak”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, bu güzel şehri geleceğe taşıyacaktır" dedi. Başkan Ekrem Yüce ise Sakarya'nın değişimi ve gelişimine destekleriyle güç katan Yıldırım'a teşekkür etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Türkiye'nin son Başbakanı ve TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Buluşmada Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı.

Sakarya'ya destekleriyle güç kattı

Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ı huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin son başbakanı Binali Yıldırım'ın hem başbakanlığı hem bakanlığı hem de meclis başkanlığı döneminde yaptığı icraatların hayaliyle yaşadık. Gururla takip ettik. Sakarya'mızın gelişim ve değişimine destekleriyle güç katan, ülkemizde hayata geçirdiği büyük projelerle örnek olan son Başbakanımız Binali Yıldırım'a şükranlarımı sunuyor, şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" dedi.

Birikimi ve tecrübesi Sakarya'ya değer katacak

31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından göreve başlayan Başkan Ekrem Yüce'ye başarı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Başkanımız Ekrem Yüce'nin yerel yönetimler tecrübesi Erenler'e dayanıyor. Ardından uzun yıllar ÇAYKUR'da başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart seçimlerinde de Sakaryalıların büyük teveccühüyle şehremini oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce birikimi ve tecrübesiyle Sakarya'ya değer katacak, güzel Sakarya'yı geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA