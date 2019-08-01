Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil (2)

ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında 8 çocuklarından 6'sında kas erimesi olan Katı ailesini ziyaret etti. Yıldırım, Malatya Valiliği ve esnaf ziyareti sonrası Emine ve İbrahim Katı çiftinin çocukları Yeter, Ümmü Gülsüm, Ilgın, Mehmet, Yunus ile Ali'yi Beylerbaşı mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ziyarette Yıldırım aileyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefondan görüntülü olarak görüştürdü.

FOTOĞRAFLI

DHA