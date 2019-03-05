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Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet

Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, hayatını kaybeden eski Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet

Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Pendik 15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti. Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki Şafak'ın tabutunu omuzladı. Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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