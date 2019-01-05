Binali Yıldırım, Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak, başsağlığı dileklerini iletti

IHAAW170456-GEN/04-01-2019 - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, menfur bir saldırı sonucu görevi başında hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'i arayarak, başsağlığı dileklerini iletti. Olaydan duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Yıldırım, Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ve tüm ailesine sabır diledi. 04.01.2019 17:04:56 TSI NNNN