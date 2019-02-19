Binali Yıldırım CHP seçim merkezini ziyaret etti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da sürdürüyor.
Binali Yıldırım, CHP Eyüpsultan Seçim Merkezi'ni ziyaret etti. Seçim merkezindeki CHP'lilerle tokalaşan Yıldırım, buradakilerle ayaküstü bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı.
(FOTOĞRAF)
DHA
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