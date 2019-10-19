Binali Yıldırım, Dumanlı Yaylasında 10 km yürüyüş yaptı

Eski TBMM Başkanı, AK Parti Erzincan Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında doğada 10 kilometre yürüyüş yaptı.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne katıldı.

Festival protokol konuşmalarıyla başladı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Barış Pınarı Harekatına değinerek varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediklerini masada da kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yürüyüş başladı. Yıldırım, beraberindeki protokol mensupları ve çok sayıda gençle 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan vatandaşlarda eşlik etti.

Güzergahında karşılaştığı atlı cirit ekibiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, başına kalpak taktı ve onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Yürüyüş sırasında zaman zaman çeşme başlarında mola veren Yıldırım, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Zorlu yürüyüşün ardından festival alanına gelen Yıldırım, burada da gençlerin fotoğraf çektirme isteğini karşılıksız bırakmadı.

Daha sonra Başbakan Yıldırım, festival kapsamında çamurlu parkurda yapılan off-road yarışlarını başlattı.

Kaynak: İHA