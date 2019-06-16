23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için az kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu bu akşam bir tartışma programında karşılaşacak. Peki Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayını bugün saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU CANLI YAYINI BUGÜN SAAT KAÇTA?

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal; “16 Haziran Pazar günü saat 21:00’de ortak yayında bir araya geleceklerdir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Yayın Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Teknik ekibi ise AK Parti ve CHP ortaklaşa koordine edecektir” diye konuştu.

İBB başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşılaşacaklar. Programın detayları için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay mutabık kaldıkları detayları açıkladılar. Detayların netleşmesinin ardından kamera karşısına geçen Ünal ve Altay programın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayının detayları:

1- Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'de canlı yayında bir araya gelecekler.

2- Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacak.

3- Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak.

4- Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracak.

5- Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nden gerçekleştirilecek.

6- Canlı yayın AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek.

CHP'NİN ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NUN BİNALİ YILDIRIM SORULARI İSTEDİ İDDİASI

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 'soru' yalanına ilişkin, "Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Arkadaşa tavsiyem sakin olsun, öfke kontrolü önemlidir." demişti.

Binali Yıldırım konu ile ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

Çok güzel bir şey söyledin. Benim soru isteme âdetim yok. Hatta ne isteseniz sorun dedim. Benim zihnim çok berrak. Bildiğime bildim derim bilmediğimi bilmiyorum derim. Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Arkadaşa tavsiyem sakin olsun, öfke kontrolü önemlidir. Gazetecilere hiçbir soru kısıtlaması yapmam, ayakkabı numaramı bile sorabilirsiniz.

Belki bunun piyarcıları kampanya akılları buna bir şey söylüyor oda açıklama yapıyor.

Aslında başlangıçta düşünmüyordum. Bunu çok fazla gündeme getirdiler. "Korktu mu? Niye böyle davranıyor" gibi yayınlar artarak devam edince ben de bu arkadaşımızın hevesini kursağında bırakmayalım dedim. Uğur Dündar'ı ben teklif ettim. Hem (ortak yayın) yapılsın diyorlar bu yayını hem de yandaş medyada yapılmasın diyorlar. Yeter ki bahaneleri kalmasın… Ellerindeki bütün bahaneleri almam lazım. Meydan okudum; "kim istiyorsa gelsin" dedim.

BİNALİ YILDIRIM'IN TERCİHİ UĞUR DÜNDAR CANLI YAYINI YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Binali Yıldırım katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçmiş olabilir. İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA, BİNALİ YILDIRIM VE EKREM İMAMOĞLU'NA NASIL SORULAR SORACAK?

İsmail Küçükkaya konuyla ilgili olarak "Yaklaşık 18-20 adet soru hazırladım" dedi ve ekledi " Bunlar her iki konuğuma soracağım sorular olacak. Ayrıca her ikisine de ayrı ayrı soracağım 3'er soru var. Konularımız bellidir, seçim ve İstanbul… Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım."

İsmail Küçükkaya'ya "Zaman konusunda sıkıntı olacak mı?" diye sorulduğunda bu soruyu "Elimde kronometre olacak ve her soruya 3 dakikalık cevap hakkı tanıyacağım. Bir sorun beklemiyorum." diye yanıtlamıştır.

İsmail Küçükkaya “Soruları görelim” ya da “Şu konulara girmesen iyi olur” gibi istekler geldi mi?" sorusunu ise "Hayır, bilakis Ekrem İmamoğlu da Binali Yıldırım da ‘Ne isterseniz sorabilirsiniz' dediler." diye yanıtlamıştır.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.