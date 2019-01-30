Binali Yıldırım, Fatih Camii’nde iki önemli ismin cenaze törenine katıldı

Konya Beyşehir Doğanbey Eski Belediye Başkanı Hasan Ocaklı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ağabeyi Mustafa Aydıner, Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye; TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile birlikte devlet erkanından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla iki önemli isim son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı büyük kahramanlıklar gösteren Mahalli İdareler Derneği İstanbul Şube Başkanı ve Konya Beyşehir Doğanbey Eski Belediye Başkanı Hasan Ocaklı, bir süredir tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düşerek 72 yaşında vefat etti. Bir diğer cenaze ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ağabeyi ve İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı'nın (İVEK) manevi mimarlarından ve kurucu mütevelli heyeti üyesi Eczacı Mustafa Aydıner'di. Eczacı Mustafa Aydıner, 83 yaşında kanserden hayata gözlerini yumdu.

Cenazeye katılanlar arasında TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da vardı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

"Ailemizin büyüğüydü, ailemizin direğiydi"

Abisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Çok uzun yıllardan beri kadim davanın içerisinde mukaddes davanın mukaddes hamalı olma mücadelesinde bugün de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitti. Allah gani gani rahmet eylesin. Çınar ağacıydı. Ailemizin büyüğüydü, ailemizin direğiydi. İnşallah onun yerine de bundan sonra bizler aynı şekilde çınar ağacı olmaya devam edeceğiz" dedi.

"15 Temmuz gecesi de çok aktif bir rolü vardı"

15 Temmuz'un kahraman isimlerinden Hasan Ocaklı'nın torunu Ömer Yılmaz, "Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. 15 Temmuz gecesi de çok aktif bir rolü vardı. Özellikle de valilikte. Büyük emekleri vardı. Devlet büyüklerimizden de Allah razı olsun. Son dakikaya kadar ilgilendiler. Hepsine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dava ehli bir insan"

TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman ise vefat eden Mustafa Aydıner hakkında konuşarak, "Çok değerli bir insan. Dava ehli bir insan. Benim çok eski kadim dostum. Hatta şöyle söyleyeyim, 1940'ta babalarımız hudutta birlikte askerlik yapmışlardı. Oradan kalma bir baba arkadaşlığımız da var. Siyaset arkadaşlığımız var. Çok hizmet ehli, azığı bol olarak yolcu oldu ebediyete. Her ömrün bir sonu var. Allah geride kalanlara sabır versin" dedi.

"Davaya çok büyük emeği olmuş bir büyüğümüzdü"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Aydıner'in dava insanı olduğunu belirterek, "Mekanları cennet olsun. Gerçekten davaya çok büyük emeği olmuş bir büyüğümüzdü. Hem aile dostumuz, babamın yakın dostuydu. Çok iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, her iki aileye de başsağlığı dilerken, Aydıner'in cenazesine omuz veren isimlerden biri oldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından cenazeler defnedilmek üzere omuzlarda taşınarak cenaze arabasına bindirildi. Öte yandan, Binali Yıldırım cenazelerin ardından çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: İHA