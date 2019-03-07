AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım'a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldırım'ı karşıladı. Binali Yıldırım ile Ali Koç, aynı masada oturarak basına poz verdi. Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Binali Yıldırım'a adının yazılı olduğu bir Fenerbahçe forması hediye etti.

Kaynak: İHA