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Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı. Binali Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu belirterek dua istedi.

Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ve eşinin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Bir süredir Erzincan'da bulunan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım genel kontrol amacıyla eşi ile birlikte hastaneye gitti.

Sağlık kontrollerini yaptıran Yıldırım çifti, Erzincan'daki temasları nedeniyle  koronavirüs testi  yaptırdı.

Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLADI: TESTİ POZİTİF

Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşinin ve kendisinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yıldırım yaptığı açıklamada,"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerine yer verdi.

 

 

"KENDİSİ, EŞİ, DANIŞMANI VE KORUMASI POZİTİF "

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Binali Yıldırım'ın ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Candaş Tolga Işık, Yıldırım ve eşinin dışında koruması ve danışmanının da Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Az önce Binali Yıldırım’ın şu an hastanede de yanında olan yakın ekibiyle konuştum, “Erzincan seyahati sonrası kendisi, eşi, koruması ve danışmanının testi pozitif çıktı. Genel durumları iyi. Doktorlar ayakta atlatacaklarını düşünüyor. Ev karantinasında tutulacaklar” dediler." ifadelerine yer verdi.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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