Binali Yıldırım, köy halkına kuş taklidiyle karşılık verdi! Köylüyü eğlendirdi, o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Yaşayan insan hazinesi” ödülüne layık görülen Mustafa Civelek’i ziyaret amacıyla gittiği Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde kuş cıvıltısı sesleriyle karşılandı. Köy halkının kuş taklidi yaparak karşılama törenine, Yıldırım'da aynı şekilde yanıt verince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Sempatik tavırlarıyla milyonların gönlünü kazanan Binali Yıldırım, Kuşköy halkının da sevgisini kazandı. Vatandaşlara, kuş sesiyle yanıt vermeye çalışan Yıldırım, iki elini ağzına götürerek ıslık çıkarmaya çalıştı. Yıldırım'ın kuş taklidi çabası sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YA ERDOĞAN YA DA BEN GELECEKTİM"

Ödüllerin geçtiğimiz gün külliyede dağıtıldığını belirten Yıldırım, “Bunlardan bir tanesini de Mustafa Amca yaşayan insan hazineleri ödülünü sizin adınıza adına Cumhurbaşkanımızın elinden alındı. Köyünüzü tüm Türkiye'ye tanıttı. Mustafa Amca, Cumhurbaşkanımızı Çanakçı ve Kuşköy'e davet etti. Ben de salondayım, Cumhurbaşkanımız döndü 'Mustafa Bey'e, 'ya ben gideceğim, ya da Binali Bey gelecek' dedi. Cumhurbaşkanımıza vekaleten, kendime de asaleten bugün burada sizlerle beraberim. İyi ki gelmişim” ifadelerini kullandı.