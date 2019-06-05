Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.
Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyü konağında kendisini bekleyen köylüleri ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.
Kaynak: İHA
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