İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı

Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.

Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.

Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyü konağında kendisini bekleyen köylüleri ile görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı

Binali Yıldırım, köylüleri ile bayramlaştı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT