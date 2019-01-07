Binali Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi (1)

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cemile Sultan Korusu'nda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu aradığını belirterek, "Başarı diledim. Tebrik ettim" dedi.

(FOTOĞRAF)

DHA