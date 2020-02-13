Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da ‘Zafer Yürüyüşü’ne katıldı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları kapsamında "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi. Erzincan Belediyesi önünden başlayan ve kar yağışı altında yapılan yürüyüşe katılan Binali Yıldırım, protokol mensupları ile beraber elindeki Türk bayrağıyla yürüdü. Atlı ciritlerin ve mehteran takımının öncülüğünde Halit Paşa ve Ordu Caddesi üzerinden Cami Kebir camine kadar süren yürüyüşe yüzlerce vatandaş da ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle eşlik etti.

Zafer yürüyüşünün ardından Erzincan ve Elazığ'da yaşanan deprem sonrası şehit olan vatandaşlar ile Van'ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşen çığ felaketi sonrası şehit düşenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kaynak: İHA