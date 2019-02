Binali Yıldırım: “Mesut Başkan’ı seçerken beni de unutmayın”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim gezileri kapsamında Çatalca'yı ziyaret etti. Projelerini anlatan Yıldırım, hızlı tren, lojistik merkezi, kamp, festival, spor ve ekotarım alanlarıyla Çatalca'nın kalkınacağını ifade etti. Ayrıca Yıldırım, "Mesut Başkan'ı seçerken beni de unutmayın" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim gezileri kapsamında Çatalca'yı ziyaret etti. Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner ile birlikte halka seslendi, muhtarlarla ve STK temsilcileriyle buluştu. Üner, "Kaybedilmiş bir 10 yılımız var. Onu hep beraber 5 yılda geri getirelim. Çatalca'yı hak ettiği değere hep beraber götürelim. Siz de bizlere destek olun ve hep beraber 5 yıl gibi bir sürede kaybolan 10 yılı geri getirelim" dedi.

"İstanbul'un her talebini, her şikayetini can kulağıyla dinleyeceğiz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Çatalca'nın saygı değer güzel insanları, bugün Çatalca programını dolu dolu gerçekleştiriyoruz. İlk andan itibaren bize göstermiş olduğunuz bu sıcak karşılama ve heyecanlı karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Adaylığım açıklandığından sonra dediğim şey şudur: "İstanbul'u dinleyeceğim gözlerim açık" İstanbul'un her talebini, her şikayetini can kulağıyla dinleyeceğiz, gerekirse yerinde inceleyeceğiz." diyerek sözlerine başladı.

"Çatalca başlı başına bir şehir"

Çatalca'nın yüz ölçümü bakımından İstanbul'un yüzde 20'sine denk geldiğini söyleyen Yıldırım, "İstanbul'un 39 ilçesi var, Çatalca'nın da 39 mahallesi var. Bu ne anlama geliyor Çatalca başlı başına bir şehir. Çatalca'nın arazisi kadar Avrupa'da arazisi olmayan devletler var. Muhtarlarımız demokrasinin çekirdeğidir. Muhtarlar alın teri ile göreve geliyorlar. Derdi olan herkes muhtara gidiyor. Eğer muhtarın sorunları çözmeye gücü yetmiyorsa nereye gidiyor, belediyeye. Belediyede kim var? Mesut var. Mesut olup dönüp geleceksin" diye konuştu.

"Kamp, festival, spor ve ekotarım alanları olacak"

Yıldırım konuşmasını "Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız siz muhtarları baş üstünde tutuyor. Şimdi 31 Mart seçimlerine giderken adayımız Mesut kardeşimizin çok güzel hedefleri projeleri var. Mesut Başkan projelerini sizlere tek tek anlatacak. Ben şimdi bazılarını sizlere anlatacağım. İstanbul'un her ilçesinde olduğu gibi Çatalca'da da trafik sorunu var. Hızlı tren Çatalca'dan geçiyor. Bir ucu Edirne, bir ucu Halkalı ihalesi yapıldı. İnşaatı başladı başlayacak. Bu inşaat tamamlandığı zaman ulaşım problemi büyük oranda hallolacak. Burası İstanbul'un bir ilçesi ise burayı İstanbul'a yaklaştırmak bizim boynumuzun borcu, ne gerekiyorsa yapılacak. İlave otobüs seferleri ne lazımsa, raylı sistem adım adım buraya ilerliyor. Çatalca'nın içine yönelik de projeler var. Belgrat Mahallesi'ne 27 bin metrekarelik bir ekoköy kurulacak. Kamp alanı olacak, festival alanı, spor alanları ve ekotarım alanları olacak. Çatalcalı kendisi ekip biçecek gelen ziyaretçilere orada satacak. Benzerini Celepköy, İncegiz, Nakkaş ve Elbasan'a da yapacağız. Her mahalle için birer proje geliştiriyoruz. Hepsi kendi zenginliklerini ortaya çıkararak daha çok ziyaretçinin gelmesine vesile olacak" şeklinde sürdürdü".

"Mesut Başkan'ı seçerken beni de unutmayın"

Çatalca'nın arazisinin geniş ama yerleşim yerinin küçük olduğunu söyleyen Yıldırım, "Asıl olan o yerleşim yeri dışındaki mahalleleri cazibe merkezi haline getirmek. Gençlerimizi burada tutacak projeler bunlar. Babasının, dedesinin toprağına sahip çıkacak ve bu toprağı işleyecek aileler birbirinden kopmayacak, uzaklaşmayacak. Gönül belediyeciliği dediğimiz bunlar. Ayrıca şehrin altyapısını, otopark sorununu, kültür merkezini, sosyal tesisleri, spor tesisleri, hayvan barınağı, çocuklar için atölyeler, evde bakım hizmetleri bütün bunlar inşallah Mesut Başkan'ın döneminde yapılmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Mesut Başkan'ı seçerken beni de unutmayın. Onu seçer, beni seçmezseniz olmaz. Beni seçer, onu seçmezseniz yine olmaz." dedi.

Çatalca tüm Türkiye'yi besleyen lojistik merkezi olabilir

Çatalca'nın dünyayı besleyen, tüm Türkiye'yi besleyen lojistik merkezi olabileceğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamlandı "Gümrük buraya geldi. Bu lojistik merkezler buraya açıldığı zaman burada birçok Çatalcalı iş sahibi olacak. Buradan lojistik merkezlerden Çatalca'ya 2 tane yapacağız. Yurt dışından gelen ürünler İstanbul'a Çatalca'dan dağıtılacak. Çatalca'nın İstanbul'a bağlantısını daha da güçlendireceğiz. Burada en önemli proje hızlı trendir. Hızlı tren buranın kaderini değiştirecek. Hızlı treninin gittiği iller ilçeler otomatik olarak bir üst lige çıkıyor çünkü daha çok insan geliyor. Ayrıca 2 tane daha karayolu yapacağız. İlki 5 Levent'ten başlıyor. Çatalca Nakkaş'a kadar gidiyor. Şu anda bu yol yapılıyor. İkincisi 26.5 km'lik çatalca merkezle kınalı arasında. Artık Çatalca'nın İstanbul'a bağlantısıyla hiçbir sorun kalmayacak. Önce yapmamız gereken 31 Martta Çatalca'yı mesut ederek Mesut Bey'i başkan seçmek. Siz hazırsanız biz de hazırız. Gönül belediyeciliği için durmak yok, yola devam."

Kaynak: İHA