Binali Yıldırım ortak yayın için geldi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 20.55 sularında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi. Kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay eşlik etti. Kongre merkezine girmeden önce basın mensupların beklediği alana gelen Binali Yıldırım, gazetecilerle tokalaşarak babalar gününü kutladı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu da 20.30 sularında ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmişti. İmamoğlu, gazetecilerin babalar gününü kutlayarak kongre merkezine girmişti.
(FOTOĞRAF)
DHA
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