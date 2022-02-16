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  3. "Binali Yıldırım samimiyeti denen bir şey var!" Türk televizyon tarihinde bir ilk! Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı'nın telefonunu açtı! "Şu an canlı yayındayım"

"Binali Yıldırım samimiyeti denen bir şey var!" Türk televizyon tarihinde bir ilk! Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı'nın telefonunu açtı! "Şu an canlı yayındayım"

Binali Yıldırım, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olduğu esnada, kendisini ısrarla arayan EPDK Başkanı'nın telefonunu açmak zorunda kaldı. Ekranlara yansıyan samimiyet, gülümseten anlar yaşattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu üstlendiği Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Gündem hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yıldırım, o esnada EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın aramasını yanıtladı. Ahmet Hakan'ın "Türk Televizyon tarihinde bir ilk" dediği anlar, seyirciyi de stüdyodakileri de gülümsetti.

Binali Yıldırım samimiyeti denen bir şey var! Türk televizyon tarihinde bir ilk! Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı'nın telefonunu açtı! Şu an canlı yayındayım

"AÇAYIM MI?"

Ahmet Hakan'ın, "Erken seçim var mı?" sorusuna, tamda "Hayır, yüzde yüz yok." yanıtını veren Binali Yıldırım, kendisini üst üste arayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın telefonunu açmak istedi. Hakan'a, "EPDK Başkanı arıyor, açayım mı?" diye soran Yıldırım'a, Hakan, "Buyurun açın, belki önemli bir şeydir" yanıtını verdi. Telefonu "Selamunaleyküm Mustafa, CNN Türk'te yayındayım" diyen Ak Parti Genel Başkanvekili, stüdyodakilere de, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Sosyal medyada gündem olan Yıldırım için, "Binali Yıldırım Samimiyeti denen bir şey var" yorumları da beraberinde geldi.

 Binali Yıldırım samimiyeti denen bir şey var! Türk televizyon tarihinde bir ilk! Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı'nın telefonunu açtı! Şu an canlı yayındayımBinali Yıldırım samimiyeti denen bir şey var! Türk televizyon tarihinde bir ilk! Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı'nın telefonunu açtı! Şu an canlı yayındayım

Bölge Gündem Editör Ekibi
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