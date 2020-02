Binali Yıldırım: Soçi anlaşması ve Adana mutabakatı devrededir (2)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

SDÜ tarafından düzenlenen Fahri Doktora Payesi takdim töreni için Isparta'ya gelen TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Sizi burada görmek bizleri onurlandırdı, gururlandırdı" dedi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başdeğirmen, tren garında 86 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi çalışmalarının başladığını söyledi. Bu alandan demiryolu ile üniversiteye ulaşmak istediklerini belirten Başdeğirmen, hazırlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a aktarıldığını ifade etti.

Binali Yıldırım da "Isparta için, güller ve göller şehri için güzel hizmetler yapacağını biliyoruz, yürekten inanıyoruz. Hem hizmet yapacak hem gönüllere dokunacak işler yapacak. İkisi bir arada olunca anlam ifade ediyor. Başkanımıza görevi boyunca üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

GENÇ SİYASETÇİLERE NASİHATTE BULUNDU

Binali Yıldırım, programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi açılış törenine de katıldı. Kültür Sarayı Sinema ve Kongre Salonu'nda düzenlenen törene Binali Yıldırım alkışlar arasında geldi. 500 kişinin kayıt yaptırdığı Siyaset Akademisi'nde konuşan Yıldırım genç siyasetçilere seslenerek, "Siyaset azim, sabır ve hoşgörü ister. İnsanlara yardım etmeyi benimsemiyor, insanların derdi ile hemhal olmaktan sıkılıyorsanız siyasete hiç bulaşmayın" diye nasihatte bulundu.

'SİYASETİN SERMAYESİ İNSANDIR'

Osmanlı İmparatorluğu'nun "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle kurulduğunu ve 600 yıl hüküm sürdüğünü belirten Yıldırım, "AK Parti kurulduğu zaman öyle bir gecede kurulmadı. Partimizin kurucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan genç yaşta siyasete çeşitli kademelerde görev yaparak girdi. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi kadrolarında çeşitli görevlerde bulundu. 1994-1999 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gösterdiği başarı katlanarak büyüdü. Tabii buralara kolaylıkla gelmedi. Bize bir anısını anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Biga'ya kampanya yapmaya gider ve elinde megafonla halka seslenir. Topu topu 9 kişi dinler kendisini. Sağdan say 9, soldan say 9 kişi. Hiç yüksünmez ve sabır ederek siyasete devam eder. Sonucu merak ediyorsunuz değil mi? O Biga her yerel seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy vererek AK Parti'ye belediye başkanlığını kazandırıyor. İşte siyaset insanı sevmekle oluyor. Siyasetin sermayesi insandır. Sermayesiz iş olur mu?" diye konuştu.

AK Parti'nin merkezinde insan olduğunu kaydeden Binali Yıldırım, 18 yıldır iktidarda olmanın ve her seçimde başarısını sürdürmesinin de bu anlayıştan kaynaklandığını ifade etti.

Binali Yıldırım konuşmasının ardından karayoluyla Isparta'dan Ankara'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA