Binali Yıldırım: Sosyal medyada yalan haber yaparak etki oluşturmayı başardılar

ANTALYA'da Siyaset Akademisi açılışında konuşan TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Yalanın siyasetini yapamıyoruz. Bizim ilkelerimize ve inancımıza uygun değil. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanarak yalan haber üreterek etki oluşturmayı başardılar. Arap Baharı'nın başlaması bundandır. Bazı ülkelerdeki seçimlerdeki sürprizlerin sebebi de budur. Bunlarla hukuk içerisinde mücadele etmek lazımdır" dedi.

AK Parti AR-GE Başkanlığı'nın Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleştirdiği "Siyaset Akademisi" Antalya'da TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın başkanlığında başladı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen akademinin açılış törenine Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve AK Parti'li ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Salonun girişinde tezahüratla karşılanan Binali Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Salona ilerlemekte oldukça zorlanan Yıldırım, partililerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

'SİYASET AKADEMİSİ'NE KAYDOLANLARIN 3'TE 1'İ BAŞARILI OLUYOR'

Törenin açılışında konuşan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana birlikte yol aldıklarından söz etti. Siyaset Akademisi'ne bugüne kadar 75 bin kişinin kaydolduğunu, ancak 3'te 1'inin bitirebildiğini kaydeden Yıldırım, akademinin zor olduğunu ifade etti. Siyasette başarılı olmanın yolunun sokaklardan geçtiğini de kaydeden Yıldırım, "Akademide öğrendiklerinizi sokakla birleştirip vatandaşa dokunmazsanız başarılı olamazsınız. Siyaset zamanla şekil değiştiriyor. 2000'li yılların siyasetiyle bu günleri yönetemezseniz" dedi.

AK Parti döneminde doğanların bugün seçen konumda olduğunu da kaydeden Yıldırım, "Bu bizim zor kısmımız. Onların kıyaslama imkanı yok. Sadece bizim dönemimizi gördüler. Gördüklerinin daha fazlasını isteyecekler. Siyasette mazeret ve vatandaşa küsmek olmaz. Milletimiz kuyumcu terazisinde tartar gibi kararını verir. Eğer bir yerde başarısız olduysak kabahati vatandaşta aramayalım. Gönüllere yol yapamadıysanız o zaman o eserlerin fazla bir kıymeti yok. AK Parti hem hizmet hem de gönüllere yol yaptı" diye konuştu.

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN İŞ YAPMAYA ZOR VAKİT BULDUK'

18 yıl hem darbeci zihniyetle mücadele ettiklerini hem de hizmet yaptıklarını kaydeden Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi, Balyoz, Ergenekon, Gezi olayları gibi olaylarda hep dik durduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde milletin sorgulamadan meydanlara indiğini de anlatan Yıldırım, "Herkes o gece meydanlardaydı. Devletin tankını, topunu, tüfeğini gasbeden, çalan, aklını kiraya vermiş alçak FETÖ örgütüne karşı destansı bir mücadele verildi. Halkın gücü onları yendi. İşte hep bunlarla mücadele ettik. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan iş yapmaya zor vakit bulduk. Buna rağmen hava yolunu halkın yolu yaptık, her yeri internetle donattık. Türkiye'yi alt yapıda 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya getirdik" dedi.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Türkiye'nin dış politikasında amacının düşmanları azaltıp dostların sayısını artırmak olduğunu da kaydeden Binali Yıldırım, "Bölgemiz ateş çemberi bunlara rağmen Türkiye hamdolsun dimdik ayakta. Hem kendi sorunlarıyla uğraşırken komşularında yanan ateşe de kayıtsız kalmıyor. PKK terör örgütünü yerinde yok etmek amacımızdır. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim için insanımızın güvenliği esastır. Komşularımızın huzuru, barışı esastır. Dostlarımızı artırıp düşmanlarımızı azaltacağız. İdlib, Elbap, Afrin, Libya, Somali ve Afganistan'da bulunma sebebimiz insanların güvenliği ve hayatlarının sürdürülmesinden başka bir şey değildir" dedi.

Konuşmasının sonunda kendisine sosyal medyadaki yalan haberlerle ilgili düşüncesi sorulan Binali Yıldırım, "Yalanın siyasetini yapamıyoruz. Bizim ilkelerimize ve inancımıza uygun değil. Son zamanlarda sosyal medyayı kullanarak yalan haber üreterek etki oluşturmayı başardılar. Arap Baharı'nın başlaması bundandır. Bazı ülkelerdeki seçimlerdeki sürprizlerin sebebi de budur. Bunlarla hukuk içerisinde mücadele etmek lazımdır" diye konuştu.

PARTİSİNİN KORKUTELİ KONGRESİNE KATILDI

Binali Yıldırım, Antalya programı öncesinde AK Parti Korkuteli ilçe teşkilatının 7'nci olağan kongresine katıldı. Recep Gürbüz Spor Salonu'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle katılan ve delegelerin tamamının oyunu alan mevcut başkan Kemal Sancaktar'ın yeniden seçildiği kongrede konuşan Binali Yıldırım, 18 yılın geride kaldığını ama bu 18 yılda şeytan taşlamaktan arta kalan zamanlarda ülkeye çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

'ZAMAN ZAMAN UYULMUYOR, İHLALLER YAPILIYOR'

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırda kurulmak istenen terör devleti hayalini gerçeğe dönüştürmediklerini kaydeden Yıldırım, "Oradaki insanları her türlü tehditten korumak için Rusya ve İran'la yaptığımız Soçi mutabakatı gereğince orada kontrol noktaları oluşturduk. Bu mutabakata zaman zaman uyulmuyor, ihlaller yapılıyor. Cumhurbaşkanımız geçen hafta son uyarısını yaptı, "Aybaşına kadar ya mutabakata uyarsınız ya da Türkiye insanların canlarını ve mallarını korumak için bölgede her yeri hedef olarak kabul edecek ve gereken adımları atacak" dedi. Askerimize de her türlü saldırıya karşı misliyle karşılık veriyoruz, alçaklara hak ettikleri dersi veriyoruz" diye konuştu.

'ÇILGINLIK YAPMAK İSTEYEN OLURSA BEDELİNİ DE ÖDER'

Son günlerde bazı kesimlerin darbe iddialarını ortaya attığını aktaran Yıldırım, "Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit. Bu millet artık istiklaline kastedenlere gereken dersi verir. Bayrağına göz dikenlere gözünü karartır ve gereğini yapar. Onun için kimse milleti korkuya sevk edecek sorumsuz davranışlar içerisinde olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, son başbakan Binali Yıldırım'a tablo hediye etti.

