Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet Bahçeli ile ortak programımız yok”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de kadın STK temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından basına açıklama yapan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile şu anda ortak programları olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün Sancaktepe'de kadın STK temsilcileri ile bir toplantı programında bir araya geldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın katılım gösterdiği toplantıda Yıldırım, kadınların şehir hayatına katılımı ve yönetimi gibi konularda konuşarak kadınlardan fikir aldı.

Toplantının ardından Binali Yıldırım, kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bugün Sancaktepe'de, Sancaktepe Belediye Başkanımız avukat Şeyma Döğücü'nün ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Selva Çam hanımefendi, ilçe başkanımız, il kadın kolları başkanımız, diğer partili arkadaşlarımıza kadın sivil toplum kuruluşları, başka ve temsilcileri ile bir araya geldik. Özelikle İstanbul'un nüfusunun yarısı kadın dolayısıyla kadınların şehir hayatına, şehrin yönetimine daha fazla nasıl katkı sağlar bu konuları enine boyuna konuştuk, önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul'da iş hayatında, sosyal hayatı, eğitim hayatı, sağlık hayatı, turizmde, velhasıl bütün yaşamında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda kadınların iş hayatında olduğunda hayatını sürdürecek, vaktini geçirecek çocuk yuvalarından çocuk parklarına kadar çocuklar için düzenlenmiş kütüphanelere varıncaya kadar çok güzel öneriler geldi. Kadınlar için çok önemli vaat ve müjdelerimiz var, örneğin ev kadınlarımızın evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini İstanbul Büyükşehir Belediye gerek internet üzerinden gerek fiziki pazarlamasını yapacak ve onların ev bütçesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

15 Temmuz Esenler Otogarı'nda yaşanan sözleşme problemleri ilgili konuşan Yıldırım, "Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir taahhütte bulunamam. İnşallah 23'ünden sonra Bismillah deyip göreve başlayınca bunları ele alıp ne gerekiyorsa yaparız. 5 Mayıs'ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Kimsenin hadi burayı boşaltın diyecek hali yok, nihayetinde hizmet veriyorlar. Dolayısıyla işlerini görmeye devam etsinler" şeklinde konuştu.

Seçim günü İstanbul dışında bulunan seçmenlerin otobüslerle İstanbul'a getirilmesi konusunda partilerin yaptıkları yardımlardan söz eden Yıldırım, "Sosyal medyadan, basın yayın kuruluşlarından, dış cephe reklamlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz bu da gayet normal bir şey. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Bu vesileyle memleketlerine gidenlerin İstanbul'a 23'ünde vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için partilerin teşkilatlarının gerekli desteği vermesi bu seçimde de devam edecek" dedi.

Kendisine sorulan "Yarın İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak program yapacak mısınız?" sorusuna ise Yıldırım, "Şu an öyle bir planlamamız yok. Biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ironi de yaptı mitili atıyoruz İstanbul'a dedi. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA