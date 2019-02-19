Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini TBMM Başkan Vekili Adan’a devretti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Başkan Vekili Celal Adan'a düzenlenen tören ile devretti.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Başkan Vekili Celal Adan'a düzenlenen törenle devretti. 12 Temmuz'dan bu yana TBMM Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 7 aylık süreçte uzlaşmayı esas alan bütün gruplarla uyum içerisinde çalışmayı prensip edinerek uyum içinde çalışmaya gayret ettiğini söyleyen Yıldırım, "Milli iradenin tecelli ettiği Meclisimiz, bundan sonra yürütme ile yasama arasında ilişkilerin daha da net olarak belirlenmesi, daha çok milletimizin ihtiyacı olduğu yasaların yapılması, millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ayrıca ülkemizin yurt dışında parlamenter diplomasiyi temsil faaliyetlerini görevini yerine getirilmesini ifa edecektir" dedi.

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, Yıldırım'ın sorunlar üzerinden çözümler üreten bir geleneğin inşasına öncülük ettiğini söyleyerek, "Sayın Başkanımız yeri geldiğinde makamları ikinci plana iterek, bu ülke adına elini taşın altına koymayı ispatlamış değerli bir siyaset ve devlet adamıdır. Kendileri memlekete hizmet aşkıyla Türk milletinin göz bebeği, Türk ekonomisinin göz bebeği olan İstanbul'a hizmet etmek için yola çıkmıştır. İstanbul'da yaşayan olarak, vatandaş olarak, İstanbullular için Türkiye için şans olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanlığı seçimine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya cevap veren Yıldırım, milletvekili olduğunu ve görevlerini yerine getireceğini söyledi. Yıldırım, teknoloji bağımlılığı ve hayvan haklarına ilişkin komisyon kurulmasına imza attığını hatırlatan gazeteciye, "Sahada yaptığımız çalışmalarda şikayetlerde teknoloji bağımlılığı gündeme getiriliyor. Teknoloji bağımlılığının araştırılması, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir Meclis araştırması teklifi verdim. Ümit ediyorum kurulacak komisyon sayesinde çağımızın yeni tehdidi olan teknoloji bağımlılığını bütün yönleriyle araştırılması yapılmış olur" şeklinde konuştu.

Hayvan haklarına ilişkin olarak Yıldırım, "Bu konuda yasal düzenleme yapılmasına rağmen bazen ihtiyacın karşılanmadığı yaşanan olaylarda görülmüştür. Hayvan da canlıdır, yaşama hakkı vardır. Kötü muamele, eziyet yapılması insanlık suçudur, bu konuda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlar vardır" diye konuştu.

Lalenin İstanbul'un simgesi olduğunu hatırlatan Adan, Yıldırım'a lale motifli bir porselen hediye etti. Yıldırım, TBMM Başkanlığından sivil plakalı araçla ayrıldı. Yıldırım, ayrılmadan önce milletvekilleri, personel ve gazetecilerle tek tek vedalaştı.

Kaynak: İHA